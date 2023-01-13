Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, візити російських державних чи військових осіб не є ключовим фактором.

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Чого дійсно варто боятися

Володимир Фесенко зауважив, що про реальну загрозу з Білорусі можуть свідчити інші чинники.

Ключовий показник можливості наступу – це значне посилення військового угрупування саме Росії в Білорусі,

– пояснив він.

За його словами, білоруси самотужки або за наявності певної частини російського війська в наступ не підуть.

"Лукашенко явно не хоче війни, він боїться, тому що може втратити владу внаслідок такої війни", – підкреслив політолог.

На думку Фесенка, реальну загрозу для України може принести перекидання росіянами до Білорусі й техніки, й самих військових.

"Так, це буде свідченням можливості нового наступу", – додав він.

Політолог розповів, що поки що росіяни часто дислокують лише військову техніку з Білорусі на Схід, тобто на Донбас, де росіянам на лінії фронту її не вистачає.

Також він зауважив, що зараз російське керівництво намагається інспектувати своє військо на території Білорусі. До того ж продовжується здійснюватися тиск на Лукашенка. Не є винятком, що мовиться і про таємні переговори із білоруськими військовими про їхню подальшу участь у війні.

"Якщо Білорусь і будуть втягувати у війну, то не зараз, а трохи пізніше", – прокоментував Фесенко.

На думку політолога, наразі можна говорити лише про імовірні підготовчі дії.

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Стан російського війська

Фесенко нагадав, що головна проблема для Росії – нестача ресурсів.

Вони хочуть компенсувати нестачу військової техніки, боєприпасів живою силою, як вони кажуть м’ясом,

– зауважив він.

Політолог підкреслив, що прикладом є доволі привабливий для росіян досвід ведення війни керівником ПВК "Вагнера" Євгєнієм Пригожиним.

"Пригожин своє зеківське м’ясо не шкодує. Він використовує таку тактику", – додав він.

На думку Фесенка, якщо росіяни будуть і надалі підтримувати таку тактику для всіх мобілізованих, то негативні наслідки неминучі.

Що зараз відбувається на території Білорусі