З такою заявою виступив речник уряду Угорщини Золтан Ковач. У своєму зверненні він посилався на міністра закордонних справ Петера Сійярто.

До теми Членство в ЄС не через 20 років: коли Україну візьмуть до Євросоюзу і що цьому заважає

Угорщина проти українського закону про освіту

Сійярто заявив, що Угорщина не буде підтримувати євроатлантичну і європейську інтеграцію, оскільки угорські школи на Закарпатті у "небезпеці". За його словами, 99 угорських шкіл в Україні "перебувають під загрозою закриття" через закон про освіту.

Разом з тим, угорський міністр наголошує, що його країна приймає українських біженців. Сійярто говорить, що 1 300 шкіл та дитячих садків стали новим домом для дітей та студентів з України.

Що відомо про Закон про освіту У 2017 році Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який не сподобався Угорщині. Зокрема, викликало обурення Будапешта положення про мову освіти – державну. Після здобуття початкової освіти (1 – 4 класи) українською мовою, наприклад угорські учні, змушені будуть перейти на українську мову в середніх і старших класах.

Орбан натякав, що вступ України до ЄС не підтримають

В Офісі угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана натякнули, що не схвалять вступ України до Євросоюзу без поступок щодо українського закону про освіту. За словами чиновника, закон містить положення, що не відповідають європейським цінностям, зокрема "обмеження щодо використання угорської мови".

Орбан зазначив, що Угорщина буде готова підтримати членство України лише у разі, якщо вона "забезпечить використання мови закарпатських угорців".

Позиція Угорщини у війні Росії проти України