Так, цим рішенням Угорщина виступає проти не лише України, а всього цивілізованого світу. Про це 24 Каналу розповів голова угорської громади Києва Тібор Томпа.

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Це рішення матиме серйозні наслідки для Орбана

В угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана абсолютно відсутні моральні якості. Цим рішенням Орбан хотів насолити усьому демократичному світу, адже не зрозуміло як очільник Кремля має добиратися до Угорщини, щоб його не заарештували раніше.

Важливо! Угорщина підписала та ратифікувала Римський статут, який створив Міжнародний кримінальний суд. Через це вона зобов'язана виконати ордер на арешт Владіміра Путіна.

Утім, якщо припустити, що Путін таки приїде до Угорщини, то відмова заарештувати російського диктатора матиме серйозні наслідки для Орбана та його влади.

Станом на сьогодні Європа вже понад 2 роки не виділяє Орбану жодних субсидій та коштів. Цей санкційний тиск на Орбана та його владу лише посилюватиметься,

– зауважив голова угорської громади Києва.

Крім того, в країні є величезні внутрішні проблеми. Наразі сильно активізувалася опозиція. Щодня в Угорщині відбуваються протести людей, які демократично налаштовані.

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"В Орбана є досить великий прошарок так званих люмпенів, які голосують за нього. Однак є 1 мільйон дуже активних борців проти його режиму і політики. На жаль, є 2 мільйони, насамперед молодь, які є пасивними й не ходять на вибори", – сказав голова угорської громади Києва.

В Україні відреагували на рішення Угорщини

В Україні відреагували на рішення влади Орбана. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов наголосив, що кожна країна має свої інтереси.

Якщо Угорщина вважає, що вона не є членом Римського статуту, то вона має звідти вийти й не робити подвійні стандарти. Тому що всі закони є однакові для всіх країн,

– сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що країна або дотримується підписаних міжнародних документів, або в неї вибіркова позиція. У такому разі Будапешт має пояснити, чому це так і навіщо подвійні стандарти.