Так, этим решением Венгрия выступает против не только Украины, а всего цивилизованного мира. Об этом 24 Каналу рассказал глава венгерской общины Киева Тибор Томпа.

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Это решение будет иметь серьезные последствия для Орбана

У венгерского премьер-министра Виктора Орбана совершенно отсутствуют нравственные качества. Этим решением Орбан хотел насолить всему демократическому миру, ведь непонятно, как глава Кремля должен добираться в Венгрию, чтобы его не арестовали раньше.

Важно! Венгрия подписала и ратифицировала Римский устав, созданный Международным уголовным судом. Поэтому она обязана выполнить ордер на арест Владимира Путина.

Впрочем, если предположить, что Путин приедет в Венгрию, то отказ арестовать российского диктатора будет иметь серьезные последствия для Орбана и его власти.

По состоянию на сегодняшний день Европа уже более 2 лет не выделяет Орбану никаких субсидий и средств. Это санкционное давление на Орбана и его власть будет только усиливаться,

– заметил глава венгерской общины Киева.

Кроме того, в стране есть огромные внутренние проблемы. В настоящее время сильно активизировалась оппозиция. Каждый день в Венгрии проходят протесты людей, которые демократически настроены.

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"У Орбана есть достаточно большая прослойка так называемых люмпенов, которые голосуют за него. Однако есть 1 миллион очень активных борцов против его режима и политики. К сожалению, есть 2 миллиона, в первую очередь молодежь, которые пассивны и не ходят на выборы", – сказал глава венгерской общины Киева.

В Украине отреагировали на решение Венгрии

В Украине отреагировали на решение властей Орбана. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подчеркнул, что у каждой страны есть свои интересы.

Если Венгрия считает, что она не является членом Римского устава, она должна оттуда выйти и не делать двойные стандарты. Потому что все законы одинаковы для всех стран,

– сказал секретарь СНБО.

Он отметил, что страна либо придерживается подписанных международных документов, либо у нее выборочная позиция. В таком случае, Будапешт должен объяснить, почему это так и зачем двойные стандарты.