Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що на саміті в липні країни НАТО "вийдуть на певний порядок нашого вступу, який буде зафіксовано". Про це пише 24 Канал.

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На думку Гаврилова, попри консенсусний механізм ухвалення рішень та право вето країн-членів Альянсу, все ж "великих проблем" з ухваленням рішення щодо України не буде.

Є всі ознаки того, що Україна отримає те, що хоче в певному форматі,

– зазначив заступник міністра.

Також додав, що вже зараз на саміті у Вільнюсі Україна чітко має розуміти, що після війни, упродовж року – двох, після проведення певних процедурних речей ми будемо членами НАТО.

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