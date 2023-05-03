Вступление Украины в НАТО и ЕС поддерживают Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Премьер-министры стран сделали соответствующее заявление во время состоявшегося в Финляндии саммита.

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В заявлении говорится, что будущее Украины – в евроатлантической семье. ЕС уже признал европейскую перспективу Украины, предоставив ей статус страны-кандидатки.

Страны Северной Европы – члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в ее усилиях по реализации процесса реформирования и в выполнении требований, необходимых для скорейшего начала переговоров о вступлении, а также ожидают отчета Еврокомиссии до конца 2023 года,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в заявлении говорилось о НАТО. Подчеркнули, что Украина имеет право самостоятельно выбирать меры безопасности. Еще в ходе саммита НАТО в 2008 году союзники согласились, что Украина присоединится к НАТО. Страны Северной Европы – члены НАТО будут продолжать поддерживать Украину на пути к НАТО.

От кого зависит членство Украины в НАТО

Дмитрий Кулеба заявил, что решение о членстве Украины в НАТО зависит от 4 стран, входящих в Североатлантический союз. Глава МИД Украины подчеркнул: одна из этих стран – особенно велика и важна в НАТО. В то же время, одна из этих стран уже "начала колебаться" по поводу членства Украины в Альянсе.