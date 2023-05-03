Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. Он убежден, что главы государств в Финляндии будут обсуждать два основных вопроса.

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Первый вопрос – это самолеты, считает Давидюк. После распада Советского Союза Финляндия сразу на несколько миллионов долларов закупила самолеты.

Это этакие предшественники F-16. Это не советская техника, не МиГи, не Тушки. Это западная техника. Санна Марин обещала нам их передать после избирательной кампании,

– добавил говорящий.

Он считает, если бы Владимир Зеленский совершил визит до выборов, партия Марин подобрала бы буквально один процент, которого не хватило для победы.

Свежий опыт вступления в НАТО

По словам Давидюка, вторым вопросом станет своеобразная передача эстафеты по вступлению в НАТО. Наше государство может вооружиться секретами свежего опыта вступления в НАТО – по поводу того, как подавать документы, как вступать, "сделать быстро и хорошо то, на что некоторые страны тратили десятки лет".

Это будут переговоры о том, как обойти так называемую финляндизацию, когда Россия навязывает НАТО и миру, что можно делать, куда можно вступать и т.д. Здесь Финляндия сделала кастрацию России, и финляндизация сейчас происходит вокруг самой России,

– заметил аналитик.

Он убежден, что в этом смысле Финляндия станет очень полезной для Украины, ведь "друзья-финны помогут сделать так, чтобы мы этот путь прошли в разы быстрее".

Что известно о визите Зеленского в Финляндию