Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він переконаний, що глави держав у Фінляндії будуть обговорювати два основні питання.

Зверніть увагу "Великий вибух" – чого Захід очікує від контрнаступу ЗСУ: що про Україну пишуть західні ЗМІ

Перше питання – це літаки, вважає Давидюк. Після розпаду Радянського Союзу Фінляндія одразу на кілька мільйонів доларів закупила літаків.

Це такі собі попередники F-16. Це не радянська техніка, не МІГи, не Тушки. Це західна техніка. Санна Марін обіцяла нам їх передати після виборчої компанії,

– додав мовець.

Він вважає, якби Володимир Зеленський здійснив візит до виборів, партія Марін дібрала б буквально один процент, якого не вистачило для перемоги.

Свіжий досвід вступу до НАТО

За словами Давидюка, другим питанням стане своєрідне передання естафети щодо вступу в НАТО. Наша держава може озброїтися секретами свіжого досвіду вступу до НАТО – щодо того, як подавати документи, як вступати, "зробити швидко та гарно те, на що деякі країни витрачали десятки років.

Це будуть перемовини щодо того, як обійти так звану фінляндизацію, коли Росія нав'язує НАТО і світу, що можна робити, куди можна вступати тощо. Тут Фінляндія зробила кастрацію Росії, і фінляндизація зараз відбувається навколо самої Росії,

– зауважив аналітик.

Він переконаний, що в цьому сенсі Фінляндія стане надзвичайно корисною для України, адже "друзі-фіни допоможуть зробити так, щоб ми цей шлях пройшли в рази швидше".

Що відомо про візит Зеленського до Фінляндії