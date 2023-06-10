Киев хотел бы, чтобы одним из гарантов безопасности была Канада. Об этом во время совместной пресс-конференции с канадским премьером Джастином Трюдо заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

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Лучшая гарантия безопасности – членство в НАТО

Зеленский отметил, что полноправное членство в НАТО стало бы лучшей гарантией безопасности для Украины.

Очень важно быть в будущем членами НАТО. Это для нас, украинцев, лучшие гарантии. Однако мы понимаем, что сегодня во время войны Украина не может стать членом НАТО, это противоречит (уставу – 24 Канал) Альянса. В настоящее время нам нужна помощь. Мы благодарны за ту помощь и за те гарантии, которыми сегодня мы обеспечены, благодаря нашим партнерам, безусловно, и Канаде также,

– отметил президент.

По его словам, Киев настаивает на юридических гарантиях безопасности Украины до вступления в НАТО.

"Но на этом пути к НАТО нам необходимы юридические гарантии безопасности. И они подготовлены нашей стороной. Мы разговариваем с нашими партнерами, и здесь также одна из главных ролей – у Канады. Мы хотим, чтобы Канада была одним из тех гарантов, с которым у нас действительно длинный путь к будущему", – добавил глава государства.

Он добавил, что говорил об этом с канадским премьером.

"Сейчас наши советники общаются. Работаем над соответствующим документом", – подытожил украинский лидер.

Обратите внимание! Зеленский и Трюдо 10 июня подписали совместную декларацию, в которой говорится, что Канада поддерживает обретение Украиной членства в НАТО, как только это позволят условия. Киев и Оттава с нетерпением ожидают решения этих вопросов на Саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года,