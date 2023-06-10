Київ хотів би, щоб одним з гарантів безпеки була Канада. Про це під час спільної пресконференції з канадським прем'єром Джастіном Трюдо заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

До теми Україна перейшла до наступальних дій, – Зеленський

Найкраща гарантія безпеки – членство в НАТО

Зеленський зазначив, що повноправне членство у НАТО стало б найкращою гарантією безпеки для України.

Дуже важливо бути в майбутньому членами НАТО. Це для нас, для українців, найкращі гарантії. Однак ми розуміємо, що сьогодні, під час війни, Україна не може стати членом НАТО, це суперечить (статуту – 24 Канал) Альянсу. У цей час нам потрібна допомога. Ми вдячні за ту допомогу і за ті гарантії, якими сьогодні ми забезпечені, завдяки нашим партнерам, безумовно, і Канаді також,

– зазначив президент.

За його словами, Київ наполягає на юридичних гарантіях безпеки для України до вступу в НАТО.

"Але на цьому шляху до НАТО нам необхідні юридичні гарантії безпеки. І вони підготовлені нашою стороною. Ми розмовляємо з нашими партнерами, й тут також є одна із головних ролей – у Канади. Ми хочемо, щоб Канада була одним із тих гарантів, з яким у нас дійсно довгий шлях до майбутнього", – додав глава держави.

Він додав, що говорив про це сьогодні з канадським прем'єром.

"Зараз наші радники спілкуються. Працюємо над відповідним документом", – підсумував український лідер.

Зверніть увагу! Зеленський та Трюдо 10 червня підписали спільну декларацію, в якій мовиться, що Канада підтримує набуття Україною членства в НАТО, щойно це дозволять умови. Київ та Оттава з нетерпінням очікують на розв'язання цих питань на Саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року,