Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, на саммите в Вильнюсе будет мощный сигнал о продолжении поддержки Украины. Однако в НАТО пока не готовы назвать точные даты вступления Украины в Альянс из-за продолжающейся войны.

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Невозможно назвать точные даты вступления Украины в НАТО, пока мы находимся в разгаре войны. И я также думаю, что все союзники очень четко понимают, что сейчас наиболее актуальной задачей является обеспечение того, чтобы Украина победила как суверенное, независимое государство,

– заявил Столтенберг.

По его словам, в настоящее время страны-члены Альянса сосредоточены на предоставлении Украине военной поддержки.

"Лишь суверенная, независимая, демократическая Украина может стать членом НАТО", – добавил Столтенберг.

Важный месседж на саммите в Вильнюсе

Столтенберг заявил, что "самое главное, что произойдет на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, это то, что союзники с НАТО выразят твердую поддержку Украине не только на словах, но и на деле".

Я абсолютно уверен, что союзники по НАТО сделают новые заявления о значительной военной поддержке Украины и пообещают поддерживать и наращивать ее, потому что мы абсолютно четко заявим, что готовы поддерживать Украину столько, сколько нужно,

– подчеркнул Столтенберг.

По его словам, консультации между союзниками по членству до сих пор продолжаются. Он подчеркнул, что двери для новых членов открыты, как это было и с Финляндией и Швецией.

"Мы также согласны с тем, что Украина станет членом этого альянса. Об этом много раз заявляла НАТО, последний раз на саммите в прошлом году. И потом, в-третьих, мы согласны с тем, что Украина и 31 союзник по НАТО должны решить, когда для Украины придет время стать членом. Это не для России. Россия не имеет права вето", – добавил генсек.