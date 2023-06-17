Авторитетные международные издания со ссылкой на собственные источники констатировали, что нет консенсуса между странами НАТО по поводу нового генсека. Поэтому и в должности может остаться Столтенберг, координирующий работу Альянса с 2014 года.
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Столтенберг не хочет, а Уоллес – может
В столице Литвы, Вильнюсе, 11 и 12 июля пройдет саммит стран Блока – на нем и будет решен этот вопрос. Отметим, что срок пребывания в должности Столтенберга истек еще в 2022 году, но ему разрешили остаться из-за начала широкомасштабной российско-украинской войны.
Байден (президент США – 24 Канал) четко дал понять Столтенбергу, что он будет рад, когда тот будет на должности как можно дольше – особенно учитывая, что войне России против Украины не видно конца и есть трудности с вступлением Швеции в Альянс,
– написали в издании The Washington Post.
Кроме того, там зацитировали слова самого Столтенберга, который, похоже, не очень хочет продолжать работу как генсек НАТО: "Я снова и снова заявляю, что не хочу продолжения. У меня нет других планов, кроме как завершить свою работу, когда мой срок в должности закончится этой осенью".
Дискуссия продолжается
- Некоторые представители НАТО настаивают, что Альянс должен возглавить либо женщина, либо кто-то из одной из стран Восточной Европы, учитывая российско-украинскую войну.
- Вместе с тем, во Франции неоднократно настаивали на том, что координировать работу Блока должен представитель одной из стран Европейского Союза.
- Также глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко говорила о том, что кандидатура Воллеса выгодна Украине, поскольку британский министр за наше государство.