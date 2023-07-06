Журналіст 24 Каналу Олексій Печій перед самітом НАТО аналізує перспективи України приєднатися до Альянсу, а також називає країну, яка гальмує процес. Більш детально про євроатлантичний шлях України читайте далі в матеріалі.

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Хто вирішує, чи запрошувати Україну в НАТО

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю СNN, запевнив, що більшість країн Заходу підтримують приєднання України до НАТО. Причому, за його словами, частина виступає навіть за пришвидшений вступ.

Але ті держави, які сумніваються, зважають лише на рішення президента США Джо Байдена й останній це прекрасно розуміє, але поступатися не поспішає.

Президент заявив, що Україні складно вижити без допомоги США і це доконаний факт. Зеленський зазначив, що абсолютні факти треба завжди визнавати.

За його словами, без допомоги США війна Росії проти України перетвориться на заморожений конфлікт. Водночас, якщо допомога США, а відповідно й інших партнерів продовжиться, то наша держава обов'язково деокупує всі свої території.

Президент зауважив, що деокупація кожного наступного міста – це послаблення Путіна й цього не треба боятися. Однак щодо того, чи буде на саміті НАТО у Вільнюсі пряме запрошення до вступу в Альянс, президент певен – це вирішують саме США.

Зближення України з НАТО ослабить Путіна

Варто додати, що Україна хоче отримати сигнал про підтримку нашого вступу до НАТО після закінчення війни вже на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться 11 – 12 липня.

Зеленський вважає, що Україні потрібно отримати чіткі гарантії вступу до Альянсу. Це своєю чергою ще більше ослабить диктатора Путіна й він буде змушений домовлятися із Заходом.

Поки ж такого запрошення України до НАТО немає, Путін може вважати, що він ще здатний досягти своєї мети, а саме не допустити вступ України до НАТО.

НАТО закликають надати Україні дорожню картку: хто на стороні Києва

Раніше вже лунали заклики від західних партнерів до ухвалення рішення про прийняття України до НАТО за спрощеною процедурою, як це було у випадку з Фінляндією.

Мовляв, для України можна скасувати виконання ПДЧ, адже Сили оборони вже довели, що відповідають всім стандартам НАТО та нині захищають усю Європу.

Напередодні міністри закордонних справ Великої Британії та Польщі заявили, що їх країни підтримують спрощену процедуру вступу України до НАТО. І вони вважають, що це питання треба узгодити вже на саміті НАТО у Вільнюсі.

Окрім того, як пише видання Politico, 46 авторитетних західних експертів, військових і дипломатів, серед яких колишній заступник держсекретаря США Стівен Біґен та спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, підписали відкритого листа напередодні саміту Альянсу у Вільнюсі із закликом якнайшвидше надати Україні дорожню карту до членства в НАТО.

У листі йдеться, що Альянс повинен запустити дорожню карту, яка чітко вестиме до членства України в НАТО в найкоротші терміни.

Автори зазначають, що перебування України в сірій зоні невизначеності провокує російську агресію у той час, як Путін ще не відмовився від своєї мети встановити контроль над Україною.

Підписанти листа закликали вжити заходи для того, щоб Україна виграла війну та відновила повний контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами 1991 року, а також була повноправною частиною безпекових та економічних домовленостей, які з 1945 до 2014 року "зробили Європу континентом миру, процвітання і співробітництва".

Однак автори додають, що зараз НАТО має послати чіткий сигнал, але вже за рік мають бути озвучені чіткі терміни вступу. А до того Альянс повинен взяти на себе зобов'язання зі зміцнення України.

І що важливо, автори листа додають, НАТО може зробити чіткий сигнал Україні, передавши ЗСУ ракети великої дальності такі як ATACMS, західні винищувачі й танки – в достатній кількості, щоб забезпечити перемогу на полі бою.

На їх переконання, це продемонструє беззаперечну відданість союзників перемозі України та надішле чіткий сигнал Москві, що її військова ситуація в Україні буде лише погіршуватися, чим довше триватиме конфлікт.

США назвали умови вступу України в НАТО

Однак на сьогодні у Білому домі, від якого і залежить рішення щодо вступу України, заявляють, що країни-члени НАТО приймуть рішення щодо членства України в Альянсі лише після того, як Україна проведе реформи й відповідатиме всім вимогам. Про це повідомляє речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Виглядає так, що головними вимогами до вступу України в НАТО є завершення війни та проведення всіх необхідних реформ. І жодного спрощеного процесу вступу України у Вашингтоні не вбачають.

Як НАТО йде на зустріч Україні

Разом з тим, Альянс все ж йде на зустріч Україні. По-перше, НАТО готує гарантії безпеки для України. Зокрема, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане розповів про те, що в НАТО тривають переговори щодо формулювання гарантій безпеки для України до набуття нею членства.

Мовляв, такі гарантії мають забезпечити узгодженість і передбачуваність до моменту набуття Україною членства в НАТО.

Але Джоане також додає, що, мовляв, в Альянсі прекрасно розуміють, що президент Зеленський і Україна хочуть мати чіткий графік інтеграції. Як каже Джоане, Україна має всі шанси стати членом НАТО, коли виконає всі умови.

Однак, якими ж саме до того моменту будуть гарантії безпеки і чи узгоджені вони вже з усіма ключовими партнерами – Джоане не повідомив. Він каже, що дискусії все ще тривають.

По-друге, 4 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг, який до речі ще на рік залишається на посаді, заявив, що на Вільнюському саміті союзники по Північноатлантичному альянсу ухвалять рішення про зближення України з НАТО.

Про це Столтенберг говорив із президентом Зеленським напередодні. І от сьогодні в оприлюдненій програмі саміту у Вільнюсі з'явився пункт про те, що перша дата засідання вже у форматі Рада Україна – НАТО відбудеться 12 липня. Таким чином, засідання відбудеться у другий і останній день проведення саміту.

У Зеленського заявили про чіткий сигнал від НАТО

Щодо цього заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква запевняє, що зміна формату співпраці з "Комісія Україна – НАТО" на "Рада Україна – НАТО" – це вже важливий сигнал.

Якщо дуже просто – це змінює формат "держави-члени Альянсу плюс Україна" на повноцінну участь України, тобто Україна не маючи статусу члена НАТО, сидітиме за одним столом із членами НАТО.

Але Ігор Жовква додає, що важливо, аби цей формат не перетворився на майданчик для дискусій про якісь нові формати для України замість членства України в НАТО. Мовляв, це має стати лише сходинкою для вступу.

І ще одна важлива деталь на яку звертає увагу Жовква, в більшості наших двосторонніх декларацій з членами НАТО, а їх вже 21, як умова для вступу України до НАТО, закріплено формула не "коли закінчиться війна", бо вона може тривати ще досить довго, а формула "коли дозволять безпекові умови".

І таке формулювання вже змінює підхід, хоча варто бути свідомими того, що все ж вступ України до Альянсу, на жаль, завтра вже не відбудеться