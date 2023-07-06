Журналист 24 Канала Алексей Печий перед саммитом НАТО анализирует перспективы Украины присоединиться к Альянсу, а также называет страну, которая тормозит процесс. Более подробно о евроатлантическом пути Украины читайте дальше в материале.

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Кто решает, приглашать ли Украину в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СNN заверил, что большинство стран Запада поддерживают присоединение Украины к НАТО. Причем, по его словам, часть выступает даже за ускоренное вступление.

Но сомневающиеся государства учитывают лишь решение президента США Джо Байдена и последний это прекрасно понимает, но уступать не спешит.

Президент заявил, что Украине сложно выжить без помощи США и это свершившийся факт. Зеленский отметил, что абсолютные факты нужно всегда признавать.

По его словам, без помощи США война России против Украины превратится в замороженный конфликт. В то же время если помощь США, а соответственно и других партнеров продолжится, то наше государство обязательно деоккупирует все свои территории.

Президент отметил, что деоккупация каждого следующего города – это ослабление Путина, и этого не нужно бояться. Однако относительно того, будет ли на саммите НАТО в Вильнюсе прямое приглашение к вступлению в Альянс, президент уверен – это решают именно США.

Сближение Украины с НАТО ослабит Путина

Следует добавить, что Украина хочет получить сигнал о поддержке нашего вступления в НАТО после окончания войны уже на саммите Альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

Зеленский считает, что Украине необходимо получить четкие гарантии вступления в Альянс. Это в свою очередь еще больше ослабит диктатора Путина, и он будет вынужден договариваться с Западом.

Пока такого приглашения Украины в НАТО нет, Путин может считать, что он еще способен достичь своей цели, а именно не допустить вступление Украины в НАТО.

НАТО призывают предоставить Украине дорожную карту: кто на стороне Киева

Ранее уже звучали призывы от западных партнеров к принятию решения о принятии Украины в НАТО по упрощенной процедуре, как это было с Финляндией.

Мол, для Украины можно отменить выполнение ПДЧ, ведь Силы обороны уже доказали, что отвечают всем стандартам НАТО и защищают всю Европу.

Накануне министры иностранных дел Великобритании и Польши заявили, что их страны поддерживают упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО. И они считают, что этот вопрос следует согласовать уже на саммите НАТО в Вильнюсе.

Кроме того, как пишет издание Politico, 46 авторитетных западных экспертов, военных и дипломатов, среди которых бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биген и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, подписали открытое письмо накануне саммита Альянса в Вильнюсе с призывом как можно быстрее предоставить Украине к членству в НАТО.

В письме говорится, что Альянс должен запустить дорожную карту, которая будет четко вести к членству Украины в НАТО в кратчайшие сроки.

Авторы отмечают, что пребывание Украины в серой зоне неопределенности провоцирует российскую агрессию, в то время как Путин еще не отказался от своей цели установить контроль над Украиной.

Подписанты письма призвали принять меры для того, чтобы Украина выиграла войну и возобновила полный контроль над своими международно признанными границами 1991 года, а также была полноправной частью безопасности и экономических договоренностей, которые с 1945 по 2014 год "сделали Европу континентом мира, процветания и сотрудничества".

Однако авторы добавляют, что сейчас НАТО должно послать четкий сигнал, но уже через год должны быть озвучены четкие сроки вступления. К тому же Альянс должен взять на себя обязательства по укреплению Украины.

И что важно, авторы письма добавляют, что НАТО может сделать четкий сигнал Украине, передав ВСУ ракеты большой дальности, такие как ATACMS, западные истребители и танки – в достаточном количестве, чтобы обеспечить победу на поле боя.

По их убеждению, это продемонстрирует безоговорочную преданность союзников победе Украины и пошлет четкий сигнал Москве, что ее военная ситуация в Украине будет только ухудшаться, чем дольше будет продолжаться конфликт.

США назвали условия вступления Украины в НАТО

Однако сегодня в Белом доме, от которого и зависит решение о вступлении Украины, заявляют, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины в Альянсе только после того, как Украина проведет реформы и будет отвечать всем требованиям. Об этом сообщает спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Похоже, что главными требованиями к вступлению Украины в НАТО является завершение войны и проведение всех необходимых реформ. И никакого упрощенного процесса вступления Украины в Вашингтоне не видят.

Как НАТО идет навстречу Украине

Вместе с тем Альянс все же идет навстречу Украине. Во-первых, НАТО готовит гарантии безопасности для Украины. В частности, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане рассказал о том, что в НАТО продолжаются переговоры по формулированию гарантий безопасности для Украины до обретения ею членства.

Мол, такие гарантии должны обеспечить согласованность и предсказуемость до момента обретения Украиной членства в НАТО.

Но Джоан также добавляет, что, мол, в Альянсе прекрасно понимают, что президент Зеленский и Украина хотят иметь четкий график интеграции. Как говорит Джоане, у Украины есть все шансы стать членом НАТО, когда выполнит все условия.

Однако, какими именно к тому моменту будут гарантии безопасности и согласованы ли они уже со всеми ключевыми партнерами – Джоане не сообщил. Он говорит, что дискуссии все еще продолжаются.

Во-вторых, 4 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг, который, кстати, еще на год остается в должности, заявил, что на Вильнюсском саммите союзники по Североатлантическому альянсу примут решение о сближении Украины с НАТО.

Об этом Столтенберг говорил с президентом Зеленским накануне. И вот сегодня в обнародованной программе саммита в Вильнюсе появился пункт, что первая дата заседания уже в формате Совет Украина – НАТО состоится 12 июля. Таким образом, заседание состоится во второй и последний день саммита.

У Зеленского заявили о четком сигнале от НАТО

В этом отношении заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква уверяет, что изменение формата сотрудничества с "Комиссия Украина – НАТО" на "Совет Украина – НАТО" – это уже важный сигнал.

Если очень просто – это меняет формат "государства-члены Альянса плюс Украина" на полноценное участие Украины, то есть Украина, не имея статуса члена НАТО, будет сидеть за столом с членами НАТО.

Но Игорь Жовква добавляет, что важно, чтобы этот формат не превратился в площадку для дискуссий о новых форматах для Украины вместо членства Украины в НАТО. Мол, это должно стать только ступенькой вступления.

И еще одна важная деталь на которую обращает внимание Жовква, в большинстве наших двусторонних деклараций с членами НАТО, а их уже 21, как условие для вступления Украины в НАТО, закреплена формула не "когда закончится война", потому что она может продолжаться еще достаточно долго, а формула «когда позволят условия безопасности».

И такая формулировка уже меняет подход, хотя стоит осознавать, что все же вступление Украины в Альянс, к сожалению, завтра уже не состоится