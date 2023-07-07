Такое мнение 24 Каналу выразил политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его убеждению, в Вильнюсе Соединенные Штаты смогут вернуть инициативу по поддержке Украины.

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Почему Соединенные Штаты будут активны

Вскоре на саммите в Вильнюсе будет заседать комиссия Украина – НАТО. Клочок ожидает от саммита принятия по крайней мере трех документов: новой оборонной стратегии Альянса, гарантий безопасности для Украины и решения о перспективах ее членства.

Впрочем, главным вопросом саммита остается позиция США по ускоренному членству Украины в НАТО. Недавно среди стран Альянса разгорелся скандал: стало известно, что американский президент блокировал назначение Бена Уоллеса на должность нового генсека НАТО.

Соединенные Штаты должны ответить на скептицизм, который все чаще им приписывают. И таким ответом, по мнению Клочка, может стать объявление Джозефом Байденом о предоставлении Украине членства в Альянсе или конкретные сроки поставок F-16 в Украину.

Соединенные Штаты никому не отдадут роль конечного бенефициара победы Украины. Такие решения должен обнародовать именно Байден, а не Бен Уоллес или другие игроки Альянса,

– убежден политический эксперт.

Риторика Соединенных Штатов в Вильнюсе, скорее всего, будет напоминать речь Байдена в Польше, которую он произнес в феврале после неожиданного визита в Киев. Тогда американский президент усиленно подчеркивал роль своей страны в победах Вооруженных Сил.

Валерий Клочок о действиях США на саммите в Вильнюсе: смотрите видео

Какова публичная позиция Соединенных Штатов