Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він додав, що Україну задовольнить швидке постачання зброї, перемога над Росією й початок судових процесів, над дикими людьми, які продовжують вбивати українців.
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Хочемо отримати конкретику
Сучасному світу треба менше схилятись до пафосу традиційних й банальних піар презентацій. Цього було достатньо у перші місяці війни. Сьогодні треба обговорювати практичні речі. Було б бажано почути це саме на саміті.
"Мені здається на саміті НАТО акценти будуть більш якісно розставлені", – сказав Подоляк.
Ключові цілі України на саміті НАТО:
- більш тісна інтеграція;
- пріоритизація постачання зброї;
- конкретна дорога до НАТО з погляду календарного плану.
Як зазначив радник голови ОП, Україна де-факто є членом НАТО й під час саміту у Вільнюсі має отримати більш тісну інтеграцію у рамках Ради Україна – НАТО. Конкретним матеріальним наслідком саміту НАТО було б постачання та аналіз необхідної зброї, збільшення обсягів й швидкості постачання.
Зараз 21 країна-член НАТО хоче, аби Україна стала членом Альянсу. Проте під час війни це неможливо. Тому ми хочемо отримати конкретику щодо пришвидшеного вступу – календарно.
"Програш Росії, певні переговори щодо юридичної фіксації наслідків війни, враховуючи все, що повинна виплачувати й компенсувати Москва. А після цього формалізація де-юре статусу України в НАТО", – зазначив Подоляк.
На що розраховує Україні від саміту НАТО: дивіться відео
Останні новини про саміт НАТО у Вільнюсі
- 11 – 12 липня 2023 року у Вільнюсі відбудеться саміт Північноатлантичного альянсу, від якого Україна очікує конкретні рішення щодо членства в організації. Президент України Володимир Зеленський закликав американського колегу Джо Байдена запросити нашу державу до НАТО.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту повідомив, що мав гарну розмову із Володимиром Зеленським. Він підкреслив, що у Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, оновлення політичних зв'язків і наближення України до НАТО.
- Голова ГУР Кирило Буданов дуже реалістично дивиться на саміт у Вільнюсі. Він переконаний, що Україну не запросять стати членом Альянсу.