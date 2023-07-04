Про це Столтенберг розповів у себе у твітері, інформує 24 Канал. Зауважимо, що сьогодні його повноваження генерального секретаря Альянсу були продовжені ще на рік.
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Дуже хороша розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО,
– зазначив Столтенберг.
Він підкреслив, що у Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, оновлення політичних зв'язків і наближення України до НАТО