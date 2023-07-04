Про це Столтенберг розповів у себе у твітері, інформує 24 Канал. Зауважимо, що сьогодні його повноваження генерального секретаря Альянсу були продовжені ще на рік.

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Дуже хороша розмова з президентом Зеленським про останні події в Україні та нашу підготовку до саміту НАТО,

– зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що у Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, оновлення політичних зв'язків і наближення України до НАТО

Довідка. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня. Напередодні президент Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.