Об этом Столтенберг рассказал у себя в твиттере. 24 Канал. Заметим, что сегодня его полномочия генерального секретаря НАТО были продлены еще на год.
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Очень хороший разговор с президентом Зеленским о последних событиях в Украине и нашей подготовке к саммиту НАТО,
– отметил Столтенберг.
Он подчеркнул, что в Вильнюсе члены Альянса примут решение об усилении поддержки на долгосрочную перспективу, обновлении политических связей и приближении Украины к НАТО.