Собственно, об этом сообщило одно из авторитетных СМИ со ссылкой на четырех дипломатов, лица которых – анонимные. Скорее всего, уже во вторник, 4 июля, страны-члены НАТО примут решение о продлении пребывания в кресле генсека Столтенберга еще на год.
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Вероятно, Столтенберг останется
Следует сказать, что 64-летний Столтенберг является генеральным секретарем Блока от 2014 года. Вместе с тем, он является бывшим премьер-министром Норвегии и неоднократно за последнее время заявлял, что не планирует продлевать свой срок пребывания в должности.
Он должен завершить свой срок в должности высокопоставленного гражданского лица в трансатлантическом Альянсе по безопасности в конце сентября (2023 года – 24 Канал), но теперь, вероятно, останется на этом посту еще на 12 месяцев,
– написали в Reuters.
Кроме того, там отметили, что именно члены НАТО желают того, чтобы Столтенберг оставался генсеком. Вероятно, они просто не могут прийти к согласию относительно другого человека в этом кресле.
Список генсеков НАТО
- с 2009 по 2014 год – Андерс Фог Расмуссен (Дания);
- с 2004 по 2009 год – Яап де Гооп Схеффер (Нидерланды);
- с 1999 по 2003 год – Джордж Робертсон (Великобритания);
- с 2003 по 2004 год – Алессандро Минуто-Риццо (Италия);
- с 1995 по 1999 год – Хавьер Солана (Испания);
- исполняющий обязанности в 1995 году – Серджио Баланцино (Италия);
- с 1994 по 1995 год – Вилли Клаас (Бельгия);
- исполняющий обязанности в 1994 году – Серджио Баланцино (Италия);
- с 1988 по 1994 год – Манфред Вернер (Германия);
- с 1984 по 1988 год – Питер Карингтон (Великобритания);
- с 1971 по 1984 год – Йозеф Лунс (Нидерланды);
- с 1964 по 1971 год – Манлио Брозио (Италия);
- с 1961 по 1964 год – Дирк Стиккер (Нидерланды);
- с 1957 по 1961 год – Поль-Анри Спаак (Бельгия);
- с 1952 по 1957 год – Гастингс Исмей (Великобритания).