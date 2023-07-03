Собственно, об этом сообщило одно из авторитетных СМИ со ссылкой на четырех дипломатов, лица которых – анонимные. Скорее всего, уже во вторник, 4 июля, страны-члены НАТО примут решение о продлении пребывания в кресле генсека Столтенберга еще на год.

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Вероятно, Столтенберг останется

Следует сказать, что 64-летний Столтенберг является генеральным секретарем Блока от 2014 года. Вместе с тем, он является бывшим премьер-министром Норвегии и неоднократно за последнее время заявлял, что не планирует продлевать свой срок пребывания в должности.

Он должен завершить свой срок в должности высокопоставленного гражданского лица в трансатлантическом Альянсе по безопасности в конце сентября (2023 года – 24 Канал), но теперь, вероятно, останется на этом посту еще на 12 месяцев,

– написали в Reuters.

Кроме того, там отметили, что именно члены НАТО желают того, чтобы Столтенберг оставался генсеком. Вероятно, они просто не могут прийти к согласию относительно другого человека в этом кресле.

Обратите внимание! Был слух о том, что новым генеральным секретарем Альянса может стать нынешний министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Также, вероятно, обсуждалась кандидатура премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен.

Список генсеков НАТО