Власне, про це повідомив один з авторитетних ЗМІ з посиланням на чотирьох дипломатів, особи яких – анонімні. Скоріш за все, вже у вівторок, 4 липня, країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо продовження перебування в кріслі генсека Столтенберга ще на рік.
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Ймовірно, Столтенберг залишиться
Варто сказати, що 64-річний Столтенберг є генеральним секретарем Блоку від 2014 року. Разом з тим він є колишнім прем'єр-міністром Норвегії та неодноразово за останній час заявляв, що не планує продовжувати свій термін перебування на посаді.
Він мав би завершити свій термін на посаді високопоставленої цивільної особи в трансатлантичному Альянсі з безпеки наприкінці вересня (2023 року – 24 Канал), але тепер, ймовірно, залишиться на цій посаді ще на 12 місяців,
– написали у Reuters.
Окрім того, там зазначили, що саме члени НАТО бажають того, аби Столтенберг залишався генсеком. Ймовірно, вони просто-таки не можуть дійти згоди щодо іншої людини в цьому кріслі.
Список генсеків НАТО
- від 2009 до 2014 року – Андерс Фог Расмуссен (Данія);
- від 2004 до 2009 року – Яап де Гооп Схеффер (Нідерланди);
- від 1999 до 2003 року – Джордж Робертсон (Велика Британія);
- від 2003 до 2004 року – Алессандро Мінуто-Ріццо (Італія);
- від 1995 до 1999 року – Хав'єр Солана (Іспанія);
- виконувач обов'язків у 1995 році – Серджіо Баланціно (Італія);
- від 1994 до 1995 року – Віллі Клаас (Бельгія);
- виконувач обов'язків у 1994 році – Серджіо Баланціно (Італія);
- від 1988 до 1994 року – Манфред Вернер (Німеччина);
- від 1984 до 1988 року – Пітер Карінгтон (Велика Британія);
- від 1971 до 1984 року – Йозеф Лунс (Нідерланди);
- від 1964 до 1971 року – Манліо Брозіо (Італія);
- від 1961 до 1964 року – Дірк Стіккер (Нідерланди);
- від 1957 до 1961 року – Поль-Анрі Спаак (Бельгія);
- від 1952 до 1957 року – Гастінгс Ісмей (Велика Британія).