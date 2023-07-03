Власне, про це повідомив один з авторитетних ЗМІ з посиланням на чотирьох дипломатів, особи яких – анонімні. Скоріш за все, вже у вівторок, 4 липня, країни-члени НАТО ухвалять рішення щодо продовження перебування в кріслі генсека Столтенберга ще на рік.

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Ймовірно, Столтенберг залишиться

Варто сказати, що 64-річний Столтенберг є генеральним секретарем Блоку від 2014 року. Разом з тим він є колишнім прем'єр-міністром Норвегії та неодноразово за останній час заявляв, що не планує продовжувати свій термін перебування на посаді.

Він мав би завершити свій термін на посаді високопоставленої цивільної особи в трансатлантичному Альянсі з безпеки наприкінці вересня (2023 року – 24 Канал), але тепер, ймовірно, залишиться на цій посаді ще на 12 місяців,

– написали у Reuters.

Окрім того, там зазначили, що саме члени НАТО бажають того, аби Столтенберг залишався генсеком. Ймовірно, вони просто-таки не можуть дійти згоди щодо іншої людини в цьому кріслі.

Зверніть увагу! Були чутки про те, що новим генеральним секретарем Альянсу може стати теперішній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Також, ймовірно, обговорювалась кандидатура прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

Список генсеків НАТО