Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он добавил, что Украину удовлетворит быстрая поставка оружия, победа над Россией и начало судебных процессов, над дикими людьми, которые продолжают убивать украинцев.

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Хотим получить конкретику

Современному миру следует меньше склоняться к пафосу традиционных и банальных пиар презентаций. Этого было достаточно в первые месяцы войны. Сегодня нужно обсуждать практические вещи. Было бы желательно услышать это на саммите.

"Мне кажется на саммите НАТО акценты будут более качественно расставлены", – сказал Подоляк.

Ключевые цели Украины на саммите НАТО:

более тесная интеграция;

приоритизация поставок оружия;

конкретный путь к НАТО с точки зрения календарного плана.

Как отметил советник главы ОП, Украина де-факто является членом НАТО и во время саммита в Вильнюсе должна получить более тесную интеграцию в рамках Совета Украина – НАТО. Конкретным материальным следствием саммита НАТО было бы снабжение и анализ необходимого оружия, увеличение объемов и скорости снабжения.

Сейчас 21 страна-член НАТО хочет, чтобы Украина стала членом Альянса. Однако во время войны это невозможно. Поэтому мы хотим получить конкретику относительно ускоренного вступления – календарно.

"Проигрыш России, определенные переговоры относительно юридической фиксации последствий войны, учитывая все, что должна выплачивать и компенсировать Москва. А после этого формализация де-юре статуса Украины в НАТО", – отметил Подоляк.

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