Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он добавил, что Украину удовлетворит быстрая поставка оружия, победа над Россией и начало судебных процессов, над дикими людьми, которые продолжают убивать украинцев.
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Хотим получить конкретику
Современному миру следует меньше склоняться к пафосу традиционных и банальных пиар презентаций. Этого было достаточно в первые месяцы войны. Сегодня нужно обсуждать практические вещи. Было бы желательно услышать это на саммите.
"Мне кажется на саммите НАТО акценты будут более качественно расставлены", – сказал Подоляк.
Ключевые цели Украины на саммите НАТО:
- более тесная интеграция;
- приоритизация поставок оружия;
- конкретный путь к НАТО с точки зрения календарного плана.
Как отметил советник главы ОП, Украина де-факто является членом НАТО и во время саммита в Вильнюсе должна получить более тесную интеграцию в рамках Совета Украина – НАТО. Конкретным материальным следствием саммита НАТО было бы снабжение и анализ необходимого оружия, увеличение объемов и скорости снабжения.
Сейчас 21 страна-член НАТО хочет, чтобы Украина стала членом Альянса. Однако во время войны это невозможно. Поэтому мы хотим получить конкретику относительно ускоренного вступления – календарно.
"Проигрыш России, определенные переговоры относительно юридической фиксации последствий войны, учитывая все, что должна выплачивать и компенсировать Москва. А после этого формализация де-юре статуса Украины в НАТО", – отметил Подоляк.
На что рассчитывает Украина от саммита НАТО: смотрите видео
Последние новости о саммите НАТО в Вильнюсе
- 11 – 12 июля 2023 года в Вильнюсе состоится саммит Североатлантического альянса, от которого Украина ожидает конкретных решений по членству в организации. Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена пригласить наше государство в НАТО.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне саммита сообщил, что имел хороший разговор с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что в Вильнюсе члены Альянса примут решение об усилении поддержки на долгосрочную перспективу, обновлении политических связей и приближении Украины к НАТО.
- Глава ГУР Кирилл Буданов очень реалистично смотрит на саммит в Вильнюсе. Он убежден, что Украину не пригласят стать членом Североатлантического союза.