Почему Буданов не возлагает больших надежд на саммит НАТО
Кирилл Буданов уверен, что на июльском саммите НАТО Украину не пригласят стать членом Альянса. Такое мнение он высказал в интервью британским журналистам.
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Мне довольно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены,
– объяснил глава разведки.
Он добавил, что на саммите будут звучать "определенные слова", но больше ничего не будет. Буданов уверен в том, что именно будут говорить союзники, потому что видел черновики речей.
Саммит НАТО: главное
- Саммит стран Альянса состоится в Вильнюсе 11–12 июля. Генсек Йенс Столтенберг обещал Владимиру Зеленскому решение об усилении поддержки Украины на долгосрочную перспективу.
- В Министерстве иностранных дел Украины подчеркнули, что ожидают определения четкого алгоритма вступления нашего государства в НАТО.
- В то же время политолог Игорь Рейтерович считает, что Украине на саммите могут предложить гарантии безопасности Он подчеркнул, что здесь важно, чтобы эти гарантии не стали альтернативой вступлению в НАТО.