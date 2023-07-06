Почему Буданов не возлагает больших надежд на саммит НАТО

Кирилл Буданов уверен, что на июльском саммите НАТО Украину не пригласят стать членом Альянса. Такое мнение он высказал в интервью британским журналистам.

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Мне довольно трудно отдать должное саммиту НАТО по очень простой причине: ожидания нашего общества не будут удовлетворены,

– объяснил глава разведки.

Он добавил, что на саммите будут звучать "определенные слова", но больше ничего не будет. Буданов уверен в том, что именно будут говорить союзники, потому что видел черновики речей.

Обратите внимание! В Белом доме 5 июля назвали условие, при котором Украина может вступить в НАТО. Речь идет о внедрении реформ, отвечающих стандартам стран НАТО.

Саммит НАТО: главное