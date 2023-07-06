Такую информацию на брифинге 5 июля озвучила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что НАТО остается открытым для Украины, а любые решения о членстве в Альянсе одобряют страны-члены.
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Когда речь идет об Украине, а это обсуждалось с участниками НАТО и Украиной, мы можем коллективно поддержать это стремление к евроатлантической интеграции. Я не могу рассказать об этих частных разговорах,
– отметила Карин Жан-Пьер.
Она подчеркнула, что президент США Джо Байден повторял, что Украине, прежде чем присоединиться к Альянсу, придется внедрить реформы, чтобы соответствовать тем стандартам, которые имеют страны-члены НАТО.
В Вильнюсе пройдет саммит НАТО: что известно
11 – 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на который Украина возлагает большие надежды. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что в Вильнюсе члены Североатлантического союза примут решение об усилении поддержки Украины на долгосрочную перспективу, обновлении политических связей и приближении нашего государства к НАТО.