Такую информацию на брифинге 5 июля озвучила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она подчеркнула, что НАТО остается открытым для Украины, а любые решения о членстве в Альянсе одобряют страны-члены.

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Когда речь идет об Украине, а это обсуждалось с участниками НАТО и Украиной, мы можем коллективно поддержать это стремление к евроатлантической интеграции. Я не могу рассказать об этих частных разговорах,

– отметила Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что президент США Джо Байден повторял, что Украине, прежде чем присоединиться к Альянсу, придется внедрить реформы, чтобы соответствовать тем стандартам, которые имеют страны-члены НАТО.

Обратите внимание! На днях Болгария поддержала вступление Украины в НАТО, однако при определенном условии. Так, Комитет по внешней политике парламента Болгарии одобрил проект декларации о поддержке вступления Украины в НАТО, однако отметил, что это возможно только после полного завершения войны в Украине.

В Вильнюсе пройдет саммит НАТО: что известно

11 – 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на который Украина возлагает большие надежды. Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал президенту Владимиру Зеленскому, что в Вильнюсе члены Североатлантического союза примут решение об усилении поддержки Украины на долгосрочную перспективу, обновлении политических связей и приближении нашего государства к НАТО.