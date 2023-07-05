Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Украина также может предложить гарантии безопасности. Однако важно, чтобы они не стали альтернативой вступлению в НАТО.
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Важное решение для Украины на саммите
Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО будут решения, которые точно понравятся и "не разочаруют" украинцев.
Будет как минимум политическое заявление, что Украина станет членом НАТО. Заявление может быть с открытой датой, это для нас неплохой вариант.
– отметил Игорь Рейтерович.
Ведь в таком случае есть консенсус между Украиной и нашими партнерами, пока не закончится война, Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса. Однако на перспективу вступление Украины в НАТО поддерживают и постараются
"В этом есть определенная логика, потому что найдется определенное количество стран, которые вцепятся в этот фактор и будут говорить, что пока продолжаются боевые действия нельзя. Мы и сами с этим в принципе соглашаемся", – подчеркнул политолог.
Игорь Рейтерович о перспективах саммита НАТО: смотреть видео
Что дополнительно могут предложить на саммите
Кроме того, страны Балтии могут подписать двух или многосторонние договоры о дополнительных гарантиях безопасности. Что важно, что не будут заменителем вступления Украины в Альянс.
Скорее всего, будет конкретный план интеграции, где будут прописаны шаги, которые Украина должна предпринять для того, чтобы претендовать на полноправное членство. Это могут быть вопросы, связанные с реформированием самого силового блока,
– рассказал политолог.
В частности, в Украине не завершена реформа СБУ, Также могут подчеркнуть другие политико-экономические аспекты. Так, Украина четко сможет понять, что необходимо сделать и какой срок на это отводится.
Саммит НАТО в Вильнюсе: что известно
- В преддверии саммита Генсек НАТО Йенс Столтенберг провел разговор с Владимиром Зеленским. По его словам, она была "очень хорошей" и касалась актуальной ситуации в Украине и предстоящего саммита.
- Госпожа посол Украины в НАТО подчеркнула, что Украина ожидает услышать обязательства по вступлению в Альянс. Речь идет именно о гарантии членства Украины на будущее, ведь есть понимание того, что война сейчас является существенным препятствием для многих стран.
- Заметим, что президент США Джо Байден поддержал накануне упрощенное вступление Украины в НАТО. Однако упрощение процедуры не гарантирует ускорения обретения статуса члена Альянса.