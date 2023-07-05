Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, Украина также может предложить гарантии безопасности. Однако важно, чтобы они не стали альтернативой вступлению в НАТО.

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Важное решение для Украины на саммите

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на саммите НАТО будут решения, которые точно понравятся и "не разочаруют" украинцев.

Будет как минимум политическое заявление, что Украина станет членом НАТО. Заявление может быть с открытой датой, это для нас неплохой вариант.

– отметил Игорь Рейтерович.

Ведь в таком случае есть консенсус между Украиной и нашими партнерами, пока не закончится война, Украина не сможет стать членом Североатлантического альянса. Однако на перспективу вступление Украины в НАТО поддерживают и постараются

"В этом есть определенная логика, потому что найдется определенное количество стран, которые вцепятся в этот фактор и будут говорить, что пока продолжаются боевые действия нельзя. Мы и сами с этим в принципе соглашаемся", – подчеркнул политолог.

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Что дополнительно могут предложить на саммите

Кроме того, страны Балтии могут подписать двух или многосторонние договоры о дополнительных гарантиях безопасности. Что важно, что не будут заменителем вступления Украины в Альянс.

Скорее всего, будет конкретный план интеграции, где будут прописаны шаги, которые Украина должна предпринять для того, чтобы претендовать на полноправное членство. Это могут быть вопросы, связанные с реформированием самого силового блока,

– рассказал политолог.

В частности, в Украине не завершена реформа СБУ, Также могут подчеркнуть другие политико-экономические аспекты. Так, Украина четко сможет понять, что необходимо сделать и какой срок на это отводится.

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