Наталья Галибаренко сообщила, что понимает, что приглашение Украины в Альянс во время войны для многих членов стало бы "красной линией", поэтому о вступлении в НАТО пока не говорится. Впрочем, Киев ожидает услышать на саммите гарантию будущего членства.

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Ожидание Украины от июльского саммита

Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко сообщила, что от встречи Альянса в Вильнюсе ожидает "какого-нибудь приглашение — или, по крайней мере, обязательства рассмотреть временные рамки и модальности нашего членства". Вопрос вступления Украины в НАТО, вероятно, станет наиболее политически чувствительной темой повестки дня на саммите, который состоится 11 – 12 июля.

Наталья Галибаренко также заявила, что понимает, почему некоторые страны не поддерживают вступление Украины в НАТО – мол, страна "создает для них бремя". В то же время, посол отметила, что не может поддержать такую ​​позицию, однако к саммиту относится реалистично и сомневается в том, что Украине предложат членство.

Шансы Украины присоединиться к НАТО

Страны-члены НАТО уже долгое время ведут дискуссию о том, стоит ли позволить Украине присоединиться к Альянсу. Ряд западных стран подчеркивает, что говорить о любом месте Киева в Альянсе можно только после того, как Украина победит в войне.

Украинские политики также понимают сложность ситуации, однако настаивают на том, чтобы на саммите приняли "политическое решение" о предстоящем вступлении Украины.

Давайте оговорим какое-нибудь обязательство, например — когда разрешат условия, когда закончится война,

– заявила Галибаренко.

Давление на НАТО оказывают и союзники Украины в Восточной Европе – в частности, они пытаются достичь того, чтобы Киев вышел за пределы соглашения, заключенного в Бухаресте. Согласно нему, Украина может стать членом Альянса только после выполнения Плана действий по членству (ПДЧ).

И если сначала президент США Джо Байден благосклонно относился к идее разрешить Украине не проходить ПДЧ, на выходных он сделал противоположное заявление и сообщил, что не видит причин упрощать путь в Альянс для Киева.

Я не собираюсь делать это легче. Я думаю, что они сделали все, чтобы продемонстрировать способность к военной координации, но есть целая проблема: безопасна ли их система? Это не коррумпировано? Соответствует ли она всем стандартам. Я думаю, что будет. Я думаю, что может. Но это не автоматически,

– заявил Байден.

Галибаренко в ответ на слова Байдена утвердила, что Украине будет легче проводить реформы уже после того, как ее примут в Альянс. Также она отметила, что ряд других стран, уже членов НАТО, также имели недостатки при вступлении. Кроме того, Финляндия, последняя принятая страна, пропустила ПДЧ.

Напоследок глава Миссии Украины при НАТО отметила, что, несмотря на заявление Зеленского о том, что он не будет посещать саммит в Вильнюсе, если не услышит на нем четких гарантий для Украины, новая помощь и Совет Украина – НАТО "являются твердой основой для приезда президента".

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