Наталія Галібаренко повідомила, що розуміє, що запрошення України до Альянсу під час війни для багатьох членів стало би "червоною лінією", тому про вступ до НАТО наразі не мовиться. Втім, Київ очікує почути на саміті гарантію майбутнього членства.

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Очікування України від липневого саміту

Посол України при НАТО Наталія Галібаренко повідомила, що від зустрічі Альянсу у Вільнюсі очікує "якогось запрошення — або принаймні зобов’язання розглянути часові рамки та модальності нашого членства". Питання вступу України до НАТО, імовірно, стане найбільш політично чутливою темою порядку денного на саміті, що відбудеться 11 – 12 липня.

Наталія Галібаренко також заявила, що розуміє, чому деякі країни не підтримують вступ України до НАТО – мовляв, країна "створить для них тягар". Водночас посол зауважила, що не може підтримати таку позицію, проте до саміту ставиться реалістично і сумнівається у тому, що Україні запропонують членство.

Шанси України приєднатися до НАТО

Країни-члени НАТО вже протягом тривалого часу ведуть дискусію щодо того, чи варто дозволити Україні приєднатися до Альянсу. Низка західних країн наголошує на тому, що говорити про будь-яке місце Києва в Альянсі можна тільки після того, як Україна переможе у війні.

Українські політики також розуміють складність ситуації, проте наполягають на тому, щоб на саміті ухвалили "політичне рішення" щодо майбутнього вступу України.

Давайте обумовимо якесь зобов'язання, наприклад — коли дозволять умови, коли закінчиться війна,

– заявила Галібаренко.

Тиск на НАТО чинять і союзники України у Східній Європі – зокрема, вони намагаються досягти того, щоб Київ вийшов за межі угоди, укладеної в Бухаресті. Згідно з нею, Україна може стати членом Альянсу тільки після виконання Плану дій щодо членства (ПДЧ).

І якщо спершу президент США Джо Байден прихильно ставився до ідеї дозволити Україні не проходити ПДЧ, на вихідних він зробив протилежну заяву і повідомив, що не бачить причин спрощувати шлях до Альянсу для Києва.

Я не збираюся робити це легше. Я думаю, що вони зробили все, щоб продемонструвати здатність до військової координації, але є ціла проблема: чи безпечна їхня система? Це не корумповано? Чи відповідає вона всім стандартам. Я думаю, що буде. Я думаю, що може. Але це не автоматично,

– заявив Байден.

Галібаренко у відповідь на слова Байдена ствердила, що Україні буде набагато легше проводити реформи вже після того, як її приймуть до Альянсу. Також вона зауважила, що низка інших країн, що є вже членами НАТО, також мали недоліки під час вступу. Окрім того, Фінляндія, остання прийнята країна, пропустила ПДЧ.

Наостанок голова Місії України при НАТО зауважила, що попри заяву Зеленського про те, що він не відвідуватиме саміт у Вільнюсі, якщо не почує на ньому чітких гарантій для України, нова допомога та Рада Україна – НАТО "є твердою основою для приїзду президента".

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