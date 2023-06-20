Про це журналістам Le Monde повідомили джерела у Єлисейському палаці. За даними видання, ще нещодавно Франція не була готова обговорювати членство України в Альянсі, проте за останні місяці влада в Парижі переглянула свої погляди з цього питання.
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Франція готова підтримати членство України в НАТО
На засіданні Ради оборони в Єлисейському палаці обговорили можливість приєднання України до НАТО. Французькі політики вважають, що такий підхід дозволить посилити тиск на Росію.
Вступ України до НАТО може відбити в Росії бажання продовжувати війну або, якщо конфлікт припиниться, запобігти будь-якій новій агресії. Перспектива членства могла б переконати Президента України Володимира Зеленського розпочати переговори, коли він вважатиме це за потрібне,
– мовиться у публікації.
Журналісти зазначають, що Париж, займаючи таку позицію, зближується з країнами Центральної Європи та Балтії, які невпинно борються за вступ України до НАТО.
"Позиція Франції зараз ближча до позиції Польщі, ніж до позиції Німеччини", – підсумував неназваний іноземний дипломат.
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Україна хоче стати членом НАТО: коротко
- Україна подала заявку на вступ до НАТО у вересні 2022 року.
- Наразі члени Альянсу підтримують таке майбутнє для нашої держави. Російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін зазначив, що за ідею вступу виступають усі 30 членів Альянсу, однак термінів не називають.
- Своєю чергою, генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України – з НАТО. Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що це може статися ще до завершення війни.
- Президент Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові також заявив, що Україна готова до членства в НАТО, але очікує на досягнення відповідного консенсусу від Альянсу.