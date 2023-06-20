Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він пояснив, що Україна стоїть перед вибором: подолати корупцію і стати членом Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою, чи продовжувати толерувати корупційні схеми і лишитися поза межами об’єднання.
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Дві заяви Байдена
Микола Давидюк нагадав, що президент США зробив дві заяви щодо вступу України у НАТО. Раніше у західних ЗМІ повідомлялося, що він почав працювати з союзниками, переконуючи їх щодо нашого швидкого вступу в Альянс. Після того, як офіційний Київ не відреагував на меседж Байдена, з'явилася друга заява: про те, що Вашингтон не спрощуватиме процедуру для України.
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Останнє про вступ України до НАТО
- Члени НАТО підтримують майбутній вступ України. За цю ідею виступають усі 30 членів Альянсу, однак термінів не називають.
- Генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що майбутнє України – з НАТО. Секретар РНБО Олексій Данілов припускає, що це може статися ще до завершення війни.
- Президент Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти у Молдові заявив, що Україна готова до членства в Організації Північноатлантичного договору, але очікує від Альянсу на досягнення відповідного консенсусу.
- Україна подала заявку на вступ у НАТО у вересні 2022 року.