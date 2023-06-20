Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк. Він пояснив, що Україна стоїть перед вибором: подолати корупцію і стати членом Північноатлантичного альянсу за прискореною процедурою, чи продовжувати толерувати корупційні схеми і лишитися поза межами об’єднання.

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"Заява президента Байдена, де він зазначає, що Україна повинна відповідати усім критеріям для вступу в Альянс і згадує корупційне питання – це чесна розмова і прохання до нас побороти корупцію. Тепер м’яч на нашій стороні і нам треба обирати", – каже політичний експерт.

Дві заяви Байдена