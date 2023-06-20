Об этом журналистам Le Monde сообщили источники в Елисейском дворце. По данным издания, еще недавно Франция не была готова обсуждать членство Украины в Альянсе, однако за последние месяцы власти в Париже пересмотрели свои взгляды по этому вопросу.
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Франция готова поддержать членство Украины в НАТО
На заседании Совета обороны в Елисейском дворце обсудили возможность присоединения Украины к НАТО. Французские политики считают, что такой подход позволит усилить давление на Россию.
Вступление Украины в НАТО может отбить у России желание продолжать войну или, если конфликт прекратится, предотвратить любую новую агрессию. Перспектива членства могла бы убедить Президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, когда он сочтет это нужным,
– говорится в публикации.
Журналисты отмечают, что Париж, занимая такую позицию, сближается со странами Центральной Европы и Балтии, неустанно борющимися за вступление Украины в НАТО.
"Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии", – подытожил неназванный иностранный дипломат.
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Украина хочет стать членом НАТО: коротко
- Украина подала заявку на вступление в НАТО в сентябре 2022 года.
- В настоящее время члены Североатлантического союза поддерживают такое будущее для нашего государства. Российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин отметил, что за идею вступления выступают все 30 членов Альянса, однако термины не называют.
- В свою очередь, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины – с НАТО. Секретарь СНБО Алексей Данилов предполагает, что это может произойти еще до окончания войны.
- Президент Владимир Зеленский во время саммита Европейского политического сообщества в Молдове также заявил, что Украина готова к членству в НАТО, но ожидает достижения соответствующего консенсуса от Альянса.