Об этом журналистам Le Monde сообщили источники в Елисейском дворце. По данным издания, еще недавно Франция не была готова обсуждать членство Украины в Альянсе, однако за последние месяцы власти в Париже пересмотрели свои взгляды по этому вопросу.

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Франция готова поддержать членство Украины в НАТО

На заседании Совета обороны в Елисейском дворце обсудили возможность присоединения Украины к НАТО. Французские политики считают, что такой подход позволит усилить давление на Россию.

Вступление Украины в НАТО может отбить у России желание продолжать войну или, если конфликт прекратится, предотвратить любую новую агрессию. Перспектива членства могла бы убедить Президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры, когда он сочтет это нужным,

– говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что Париж, занимая такую позицию, сближается со странами Центральной Европы и Балтии, неустанно борющимися за вступление Украины в НАТО.

"Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем к позиции Германии", – подытожил неназванный иностранный дипломат.

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