Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уверен в победе нашего государства.

Смотрите также Столтенберг анонсировал решения, которые приблизят Украину к НАТО: Киев хочет скорейшего вступления

"НАТО не будет стороной конфликта"

Мы видим, что Украина продвигается, но бои идут очень тяжелые при ожесточенном сопротивлении россиян, наладивших хорошую оборону. Но я уверен, что украинское командование принимает правильные оперативные решения,

– заметил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что Украина нуждается в постоянной поддержке от союзников, чтобы освободить свою территорию и иметь лучшие переговорные позиции. В то же время Столтенберг заявил, что НАТО не является и не будет стороной конфликта.

Добавим, что политик подтвердил начало обучения украинских пилотов на истребителях 5-го поколения и поблагодарил страны, которые присоединились к этому. По его словам, эти учения показывают готовность НАТО поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Украина и НАТО: коротко