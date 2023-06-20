Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он уверен в победе нашего государства.
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"НАТО не будет стороной конфликта"
Мы видим, что Украина продвигается, но бои идут очень тяжелые при ожесточенном сопротивлении россиян, наладивших хорошую оборону. Но я уверен, что украинское командование принимает правильные оперативные решения,
– заметил Столтенберг.
Генсек НАТО отметил, что Украина нуждается в постоянной поддержке от союзников, чтобы освободить свою территорию и иметь лучшие переговорные позиции. В то же время Столтенберг заявил, что НАТО не является и не будет стороной конфликта.
Добавим, что политик подтвердил начало обучения украинских пилотов на истребителях 5-го поколения и поблагодарил страны, которые присоединились к этому. По его словам, эти учения показывают готовность НАТО поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
Украина и НАТО: коротко
- 14 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию, согласно которой призывают пригласить Украину в НАТО. "За" проголосовали 425 человек, еще 38 – "против", а 42 воздержались. В Европарламенте надеются, что "процесс вступления начнется после окончания войны и завершится как можно скорее".
- Депутаты убеждены, что вступление нашего государства в НАТО укрепит как региональную, так и мировую безопасность, а также обеспечит углубление интеграции между Украиной и евроатлантическим сообществом.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в преддверии саммита в Вильнюсе пообещал, что участники Альянса поддержат Украину "не только на словах, но и на деле".
- К слову, саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля. На него пригласили Владимира Зеленского.