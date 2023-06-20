Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він упевнений в перемозі нашої держави.
Дивіться також Столтенберг анонсував рішення, які наблизять Україну до НАТО: Київ хоче швидкого вступу
"НАТО не буде стороною конфлікту"
Ми бачимо, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили добру оборону. Але я впевнений, що українське командування приймає правильні оперативні рішення,
– зауважив Столтенберг.
Генсек НАТО наголосив на тому, що Україна потребує постійної підтримки від союзників, аби визволити свою територію і мати кращі переговорні позиції. Водночас Столтенберг заявив, що НАТО не є і не буде стороною конфлікту.
Додамо, що політик підтвердив початок навчання українських пілотів на винищувачах 5-го покоління і подякував країнам, які долучилися до цього. За його словами, ці навчання показують готовність НАТО підтримувати Україну в довготривалій перспективі.
Україна і НАТО: коротко
- 14 червня депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, згідно з якою закликають запросити Україну до НАТО. "За" проголосували 425 осіб, ще 38 – "проти", а 42 утрималися. У Європарламенті сподіваються на те, що "процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше".
- Депутати переконані, що вступ нашої держави до НАТО зміцнить як регіональну, так і світову безпеку, а ще забезпечить поглиблення інтеграції між Україною та євроатлантичною спільнотою.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту у Вільнюсі пообіцяв, що учасники Альянсу підтримають Україну "не лише на словах, а й на ділі".
- До слова, саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11 – 12 липня. На нього запросили Володимира Зеленського.