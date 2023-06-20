Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він упевнений в перемозі нашої держави.

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"НАТО не буде стороною конфлікту"

Ми бачимо, що Україна просувається, але бої точаться дуже важкі при запеклому опорі росіян, які налагодили добру оборону. Але я впевнений, що українське командування приймає правильні оперативні рішення,

– зауважив Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив на тому, що Україна потребує постійної підтримки від союзників, аби визволити свою територію і мати кращі переговорні позиції. Водночас Столтенберг заявив, що НАТО не є і не буде стороною конфлікту.

Додамо, що політик підтвердив початок навчання українських пілотів на винищувачах 5-го покоління і подякував країнам, які долучилися до цього. За його словами, ці навчання показують готовність НАТО підтримувати Україну в довготривалій перспективі.

Україна і НАТО: коротко