З генсеком НАТО Дмитро Кулеба говорив 16 червня. Він говорив зі Столтенбергом про те, що Альянс має "узгодити свої рішення з новою реальністю". Зокрема, наголосив він на тому, що НАТО має запропонувати Україні спрощений шлях до Альянсу на саміті у Вільнюсі.

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Міністр закордонних справ заявив Єнсові Столтенбергу, що для НАТО важливо зробити крок до членства України в Альянсі.

Я говорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом і подякував йому за зусилля, спрямовані на те, щоб Вільнюський саміт був успішним для НАТО та України. Я також наголосив на важливості зробити крок до членства України, зокрема, відмовившись від ПДЧ. Настав час узгодити рішення НАТО з новою реальністю,

– написав Кулеба.

Нагадаємо, що цього тижня Єнс Столтенберг зустрівся з Джо Байденом і запропонував йому скасувати ПДЧ для України. Президент США схвально сприйняв цю ідею і готовий спростити для України вступ. Проте про входження до Альянсу не мовиться до перемоги над Росією.

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Саміт НАТО у Вільнюсі має відбутися 11 – 12 липня. На нього запросили і президента України Володимира Зеленського, проте він заявив, що не бачить сенсу відвідувати зустріч, якщо Україна не отримає чіткого сигналу щодо членства у Альянсі.

Генсек НАТО Столтенберг запевнив, що цей сигнал Україна обов'язково отримає, проте деякі члени Альянсу не поділяють його позицію. У Західній та Південній Європі лідери держав-членів НАТО переконані, що пришвидшений вступ України до НАТО може бути "занадто провокативним та ризикованим". Натомість у країнах Східної Європи переконані, що єдиний шлях досягти тривалого миру – запросити Україну до Альянсу після завершення війни.

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