Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. На його думку, країни Альянсу в цілому погоджуються з наданням Україні позитивної відповіді щодо членства.
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Чому Україна заслуговує бути в НАТО
Київ реалістично оцінює ситуацію і не вимагає запрошення до Альянсу тут і зараз. У Заходу є політична установка: прийняття України до НАТО можливе лише після закінчення війни, щоб не було ризиків ядерної війни.
А от після завершення війни Україна наполягає, що хоче скористатися прецедентом пришвидшеного вступу Фінляндії та отримати членство в Альянсі без перехідного періоду.
Україна виходить на стандарти НАТО на практиці, безпосередньо в режимі війни. Такого рівня взаємодії з Альянсом, як наш, не має більшість країн світу. Враховуючи все це, можна говорити, що Україна де-факто вже перебуває однією ногою в НАТО,
– переконаний політолог.
Тепер нашій країні потрібно завершити юридичну процедуру вступу. І це рішення багато в чому залежить від позиції Байдена.
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На які ризики зважає Захід
Шанси України на швидкий вступ до НАТО значною мірою залежатиме від того, на яких умовах завершиться російсько-українська війна і наскільки стійким буде мир.
"Це, ймовірно, найбільша тривога Сполучених Штатів: вони побоюються того, що Україна не зможе деокупувати всю свою територію до закінчення війни. І що невирішення проблеми Криму підвищить ризик нової війни",– зазначив Фесенко.
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З іншого боку, якщо Україна не стане членом Альянсу, це буде повторенням помилки 2008 року. За такого сценарію у нашого ворога буде ще одна спокуса вирішити свої політичні претензії до України військовим шляхом.
Тому членство України в НАТО – це єдиний вихід.
Шанси чіткого сигналу на саміті у Вільнюсі
На думку Фесенка, Україна точно отримає якийсь сигнал щодо свого майбутнього членства на саміті у Вільнюсі.
"Питання лише в тому, як його сформулюють. Образно кажучи, що нам запропонують: цивільний шлюб чи заручини", – розтлумачив ситуацію політолог.
За повідомленням Офісу Президента, приєднання України до Альянсу підтримують вже 20 країн-членів. Це не означає, що інші 11 країн – проти. Інші ж країни, скоріше за все, бояться саме неповного звільнення Україною своїх окупованих і замороження війни.
Нам не зможуть зараз відмовити. Це було б і з моральної, і з політичної точки зору величезною помилкою. Тому сьогодні країни-члени шукають формулу позитивної відповіді для України, яка б водночас не була надто категоричною,
– спрогнозував Фесенко.
Країни Північноатлантичного альянсу хочуть знайти компромісний варіант. Скоріше за все, вони скажуть "так" майбутньому членству України, але з певними умовами. І додадуть до цього гарантії безпеки, які передуватимуть нашому прийняттю.
НАТО запізнилося зі створенням Координаційної ради
На думку Фесенка, Рада Україна – НАТО – це крок у правильному напряму. Але він занадто малий, щоб повністю задовольнити наші вимоги.
"Якби така пропозиція надійшла до повномасштабного вторгнення Росії, таке рішення було б для нас дуже добрим. Це був би гарний символічний і політичний крок", – припустив політолог.
Але сьогодні, виходячи з наших взаємин з Альянсом та необідності надійних гарантій безпеки, такої ініціативи недостатньо.
"НАТО запізнюється. Це пропозиція для України з минулого, а не для майбутнього члена Альянсу. Навряд чи Київ буде проти Координаційної ради, але потрібні й більш вагомі кроки", – резюмував Фесенко.
Що відбуватиметься на саміті у Вільнюсі
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що у Вільнюсі НАТО надішле чіткий сигнал щодо членства України.
- Водночас за повідомленням New York Times, Сполученні Штати нібито не займали проактивної позиції щодо чіткого сигналу для України. Згодом у відповідь на це вийшов матеріал CNN, у якому стверджували прямо протилежні речі.
- Володимир Зеленський раніше заявляв, що без чіткого сигналу щодо майбутнього членства України в Альянсі саміт у Вільнюсі не матиме ніякого значення для нашої країни.