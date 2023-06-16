Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. По его мнению, страны Альянса в целом согласны с предоставлением Украине положительного ответа на членство.

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Почему Украина заслуживает быть в НАТО

Киев реалистично оценивает ситуацию и не требует приглашения в Альянс здесь и сейчас. У Запада есть политическая установка: принятие Украины в НАТО возможно только после окончания войны, чтобы исключить риски ядерной войны.

А вот после завершения войны Украина настаивает, что хочет воспользоваться прецедентом ускоренного вступления Финляндии и получить членство в Альянсе без переходного периода.

Украина выходит на стандарты НАТО непосредственно в режиме войны. Такого уровня взаимодействия с Альянсом, как наш, нет у большинства стран мира. Учитывая все это, можно говорить, что Украина де-факто уже находится одной ногой в НАТО,

– убежден политолог.

Теперь нашей стране необходимо завершить юридическую процедуру вступления. И это решение во многом зависит от позиции Байдена.

Владимир Фесенко об ожиданиях от саммита НАТО в Вильнюсе: смотрите видео

Какие риски учитывает Запад

Шансы Украины на скорейшее вступление в НАТО будут в значительной степени зависеть от того, на каких условиях завершится российско-украинская война и насколько устойчив будет мир.

"Это, вероятно, величайшая тревога Соединенных Штатов: они опасаются того, что Украина не сможет деоккупировать всю свою территорию до окончания войны. В таком случае нерешенная проблема Крыма повысит риск новой войны", – отметил Фесенко.

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С другой стороны, если Украина не станет членом Альянса, то это будет повторением ошибки 2008 года. При таком сценарии у нашего врага будет еще один соблазн решить свои политические претензии к Украине военным путем.

Поэтому членство Украины в НАТО – это единственный выход.

Шансы четкого сигнала на саммите в Вильнюсе

По мнению Фесенко, Украина точно получит какой-то сигнал о своем будущем членстве на саммите в Вильнюсе.

"Вопрос только в том, как его сформулируют. Образно говоря, что нам предложат: гражданский брак или помолвку", – объяснил ситуацию политолог.

По сообщению Офиса Президента, присоединение Украины к Альянсу поддерживают уже 20 стран. Это не значит, что другие 11 стран – против. Скорее всего, они боятся именно неполного освобождения Украиной своих оккупированных территорий и замораживания войны.

Нам не смогут отказать сейчас. Это было бы и с нравственной, и с политической точки зрения огромной ошибкой. Поэтому сегодня члены НАТО ищут формулу положительного ответа для Украины, которая в то же время не была слишком категоричной.

– спрогнозировал Фесенко.

Страны Североатлантического альянса хотят найти компромиссный вариант. Скорее всего, они скажут "да" будущему членству Украины, но с определенными условиями. И прибавят к этому гарантии безопасности, которые будут предшествовать нашему принятию.