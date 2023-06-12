Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал, что обсуждали лидеры Франции, Германии и Польши, и какие гарантии безопасности может получить Украина. Более подробно читайте дальше в материале.

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Что Украина просит у стран НАТО

В Париже президент Франции Эммануэль Макрон встретился с польским коллегой Анджеем Дудой и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Главная тема встречи – предоставление гарантий безопасности для Украины и вопрос вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский неоднократно давал понять, что Киев хотел бы услышать в Вильнюсе нечто более конкретное, чем просто слова об открытых дверях Альянса.

Более того, Зеленский настаивает, чтобы все слова были зафиксированы на бумаге. Зеленский также считает вступление Украины в Альянс лучшей гарантией безопасности.

Но вместе с тем, президент Украины четко указывает на то, что у него есть понимание того, что до завершения войны Украину в Альянс не примут.

Следовательно, гарантии безопасности нужны только до тех пор, пока Украина не будет в НАТО.

Какая позиция у Франции, Польши и Германии по поводу вступления Украины в НАТО

Следует понимать, что у НАТО по этому вопросу единства пока нет. Позиции Берлина, Парижа и Варшавы тоже разнятся. И именно эти разногласия сегодня обсуждаются лидерами в Париже.

Польша, как и многие бывшие страны Варшавского договора, последовательно выступает за вступление Украины в Альянс.

Франция более сдержанна, но, судя по недавним заявлениям Макрона, не против этого, но в более долгосрочной перспективе. Берлин из этой тройки настроен наиболее скептически, но не выступает открыто против.

Шольц заявил, что Германия поддерживает идею гарантий безопасности для Украины, но не назвал деталей и отметил, что не верит в скорое вступление Украины в НАТО. Канцлер напомнил об отсутствии пограничных конфликтов как одного из условий вступления.

Шольц откровенно говорит, что вместо разговоров о вступлении Украины в НАТО, на саммите в Вильнюсе следует поговорить более предметно о том, как отдельные страны НАТО будут гарантировать безопасность Украины в будущем. Мол, это более актуальная тема.

В Офисе Президента отмечают, что сейчас у Украины есть формальная поддержка членства в НАТО уже от 20 стран-членов Альянса. И накануне к этому списку присоединилась Канада.

Но все же считается, что без поддержки США – самой мощной и влиятельной страны-члена НАТО – шансов на вступление у Украины нет.

В этом отношении немецкая газета Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на европейских чиновников, пишет, что якобы президент США Джо Байден в феврале, когда был в Польше, четко сказал Анджею Дуде, что Украина не может вступить в Альянс. Но непонятно – имеется в виду сейчас или вообще?

Дуда повез в Париж позицию Восточной Европы касательно вступления Украины в НАТО

Однако, прежде чем отправиться в Париж на встречу с Макроном и Шольцем, президент Польши Дуда поговорил с Владимиром Зеленским.

Президенты обсудили ожидания от саммита НАТО в Вильнюсе, дальнейшие первоочередные потребности для фронта, а также затронули тему гарантий безопасности для Украины.

Кроме того, Анджей Дуда на прошлой неделе уже успел обсудить вопросы гарантий безопасности для Украины с восточноевропейскими лидерами.

Итак, Дуда повез в Париж именно позицию не только Польши, но и Киева и всей Восточной Европы, наиболее заинтересованной в победе Украины.

Вопрос гарантий безопасности для Украины остается актуальным

Кстати, на эту тему довольно точно высказался председатель евродипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что Европа продолжит оказывать военную поддержку Украине, несмотря на голоса против этого.

Мол, чем дальше от войны в Украине, тем больше снижается решимость помогать Украине. Но уменьшение поддержки Украины – это путь в никуда.

А еще Боррель напомнил, что все лидеры, ездившие на встречу с российским диктатором Путиным, вернулись с одним и тем же ответом: "у него есть военные цели, которые нужно выполнить, и пока он их не выполнит, он не собирается останавливать войну".

Именно поэтому вопрос гарантий безопасности для Украины все еще остается актуальным, даже после завершения боевых действий. И именно этот вопрос обсуждают в Париже Макрон, Шольц и Дуда.

Какие гарантии безопасности может получить Украина

И здесь есть ряд вопросов – не станут ли гарантии безопасности альтернативой членству в НАТО или это будет промежуточный этап? Начнут ли гарантии действовать сразу или после окончания войны как часть мирного соглашения? Так как уже были озвучены разные сценарии.

В частности, в США намекали на долгосрочные обязательства НАТО по укреплению оборонных возможностей Украины, чтобы Россия больше никогда не смогла нападать.

Это, в сущности, полная модернизация ВСУ. И, например, США намекают, что готовы взять на себя в этом вопросе закрытие украинского неба системами ПВО и авиацией.

Президент Франции Макрон недавно предложил предоставить Украине гарантии, которые были бы чем-то средним между поддержкой со стороны США Израиля и полноценным членством в Альянсе.

То есть происходит расширение сотрудничества Украины и НАТО до создания Совета "Украина – НАТО", но без фактического вступления в ближайшее время.

Вместе с тем, используется подобный механизм, когда США обязаны передавать Израилю оружие, технологии и другие виды поддержки для мощного развития армии.

И вот в рамках таких обсуждений один из вариантов, обсуждаемых в западных СМИ, – это поставка Украине оружия, обучение солдат и совместные учения с НАТО.

На самом деле все это уже происходит, но страны Запада предлагают в письменном виде закрепить обязательства продолжать именно такую поддержку Украины.

Но все, как всегда, упирается в вопрос того, а какое именно оружие может поставляться сейчас Украине? Будут ли партнеры ставить перед собой рамки, как это происходило до сегодня?

Пока партнеры рассуждают, стоит ли включать в будущие гарантии, например, дальнобойные ракеты, которыми ВСУ могли бы наносить удары по Москве в случае очередной эскалации.

Могут ли страны НАТО разместить свои войска в Украине

Впрочем, звучит сейчас и еще один вариант гарантий безопасности без быстрого вступления в НАТО – это постоянное присутствие в Украине военных западных стран, которые на месте занимались бы обучением украинских военных и даже участвовали в маневрах.

Такую идею, в частности, озвучил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, если страны НАТО не смогут договориться об ощутимых гарантиях безопасности для Киева на саммите в Вильнюсе, то некоторые страны могут пойти на индивидуальные действия.

Он упомянул Польшу и страны Балтии и не исключил возможности отправки ими своих военных в Украину.

Могут ли страны НАТО закрыть украинское небо

Однако бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак уверяет, что к таким планам есть больше вопросов, чем ответов, ведь невозможно, чтобы несколько стран НАТО просто так взяли и отправили в Украину своих военных.

Скшипчак предлагает, чтобы одним из первых шагов в сторону гарантий безопасности для Украины стала защита "воздушного пространства над Украиной" от российских ракет и самолетов.

То есть создание того же щита, о котором Украина просила еще в начале полномасштабного вторжения. Впрочем, члены НАТО пока отказывались использовать свои силы для этого, но готовы расширить поставки Киеву современных систем ПВО. К примеру, обещают еще 5 батарей ЗРК Patriot, но до конца следующего года.

Также Скшипчак упомянул о безопасности судоходства в Черном море, разминировании и впоследствии открытии украинских портов, заблокированных Россией. Мол, такая работа под эгидой НАТО также была бы гарантией безопасности.