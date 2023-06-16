Нині йде інформаційна війна, головними приводами якої є важливі рішення, які стосуються України та війни про Росії. Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус.

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У чому полягатиме сигнал

Раміз Юнус пояснив, що ситуація із долученням України до НАТО дуже нагадує ситуацію із постачанням зброї від західних партнерів – спершу всі заперечували можливість постачання високотехнічного озброєння для ЗСУ, а потім почергово почали його передавати.

Ймовірно, що Захід не говорить про вступ України до Альянсу через те, що інформаційна складова просто нині не готова до цього.

Сьогодні проблема номер 1 – це контрнаступ України, тобто війна на полі бою, тому що вона вирішує все. Якщо вона буде вдалою, то все те, що до цього робилося, піде й далі ще з більшою швидкістю,

– переконаний він.

Втім, якщо українська сторона матиме невдачі на фронті, то, звісно, питання буде знову відкритим. Розраховувати на конкретну відповідь від НАТО все ж не слід.

"Це буде рішення не 2008 року, але і не прийняття до НАТО, тому що війна йде. Це буде чіткий сигнал, який влаштує і Україну, і Захід й ні в кого не буде сумнівів", – заявив Юнус.

На його думку, питання входження України в НАТО й не потребує детального обговорення, бо в будь-якому випадку війна на полі бою у такий спосіб не зупиниться.

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Як Росія може використати вступ України в НАТО на свою користь

Американський політолог розказав, що у ворога шкутильгає пропаганда, тож не дивно, що росіяни повсякчас влаштовують спектаклі на публіку. Наприклад, останній із них – зустріч Владіміра Путіна із "воєнкорами".

Будь-яку інформацію Росія може використати в своєму інформаційному полі. З першого дня повномасштабного вторгнення кремлівська верхівка заявляє, що нібито воює не з Україною, а з НАТО та США. Вступ України в Альянс може фактично підтвердити слова окупантів.

"Публічне затягування процесу зробить декілька нокдаунів, які більш важливі, ніж ця декларація", – наголосив він.

Нагадаємо! Володимир Зеленський і Джастін Трюдо підписали спільну декларацію. Вона має найсильніше формулювання підтримки євроатлантичних прагнень українців серед країн G7, а також вперше публічно фіксує підтримку створення Ради Україна-НАТО.

Тим паче, що прийняття України в НАТО диктується виключно воєнною складовою.

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