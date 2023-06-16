В настоящее время идет информационная война, главными поводами которой являются важные решения, касающиеся Украины и войны о России. Об этом 24 Каналу рассказал американский политолог Рамиз Юнус.

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В чем будет состоять сигнал

Рамиз Юнус пояснил, что ситуация с присоединением Украины к НАТО очень напоминает ситуацию со снабжением оружия от западных партнеров – сначала все отрицали возможность поставки высокотехнического вооружения для ВСУ, а затем поочередно начали его передавать.

Вероятно, Запад не говорит о вступлении Украины в Альянс из-за того, что информационная составляющая просто сейчас не готова к этому.

Сегодня проблема номер 1 – это контрнаступление Украины, то есть война на поле боя, потому что она решает все. Если она будет удачной, то все, что до этого делалось, пойдет и дальше еще с большей скоростью,

– убежден он.

Впрочем, если у украинской стороны будет неудачи на фронте, то, конечно, вопрос будет вновь открыт. Рассчитывать на конкретный ответ от НАТО все же не следует.

"Это будет решение не 2008 года, но и не принятие в НАТО, потому что война идет. Это будет четкий сигнал, который устроит и Украину, и Запад, и ни у кого не будет сомнений", – заявил Юнус.

По его мнению, вопрос вхождения Украины в НАТО и не требует детального обсуждения, потому что в любом случае война на поле боя таким образом не остановится.

Рамиз Юнус объяснил, почему Украина до сих пор не в НАТО: смотрите видео

Как Россия может использовать вступление Украины в НАТО в свою пользу

Американский политолог рассказал, что у врага ковыляет пропаганда, поэтому не удивительно, что россияне постоянно устраивают спектакли на публику. Например, последний из них – встреча Владимира Путина с "военкорами".

Любую информацию Россия может использовать в своем информационном поле. С первого дня полномасштабного вторжения кремлевская верхушка заявляет, что якобы воюет не с Украиной, а с НАТО и США. Вступление Украины в Альянс может фактически подтвердить слова окупантов.

"Публичная затяжка процесса сделает несколько нокдаунов, которые более важны, чем эта декларация", – подчеркнул он.

Напомним! Владимир Зеленский и Джастин Трюдо подписали общую декларацию. Она имеет сильнейшую формулировку поддержки евроатлантических устремлений украинцев среди стран G7, а также впервые публично фиксирует поддержку создания Совета Украина-НАТО.

Тем более что принятие Украины в НАТО диктуется исключительно военной составляющей.

Вступление Украины в НАТО: главное