В парламенте ЕС заявили, что до вступления Украины НАТО должно обеспечить Киеву надежные гарантии безопасности. Вхождение Украины в Альянс укрепит региональную и мировую безопасность.
Читайте также Украина будет в НАТО после войны: какие препятствия возникают по пути в Альянс
В Европе призывают пригласить Украину в НАТО
Резолюцию, согласно которой Украину призывают пригласить в Альянс, приняла 14 июня. "За" проголосовали 425 евродепутатов, еще 38 – "против", а 42 воздержались. В Европарламенте заявили, что надеются на то, что "процесс вступления начнется после окончания войны и завершится как можно скорее".
Также евродепутаты призвали ЕС и НАТО тесно сотрудничать с Украиной до того, как она получит полноценное членство в Альянсе. Также в НАТО должны разработать временные гарантии безопасности, которые должны быть введены сразу же после войны.
В парламенте ЕС убеждены, что вступление Украины в НАТО укрепит как региональную, так и мировую безопасность и обеспечит углубление интеграции между Украиной и евроатлантическим сообществом.
Вспомнили евродепутаты и поддержку решения Европейской комиссии о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Там надеются на положительную рекомендацию от комиссии и в таком случае переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут начаться уже в этом году.
Вступление Украины в НАТО: что известно
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина уже играет роль восточного фланга НАТО. От июльского саммита НАТО он ожидает внесения ясности, когда и как Украина сможет войти в Альянс.
- В то же время Михаил Подоляк убежден, что после победы над Россией Украина очень скоро станет членом Альянса. Об этом заявлял и генсек НАТО Йенс Столтенберг еще 4 апреля.
- Некоторые страны выступают против вступления Украины в НАТО. Это происходит из-за того, что Украина находится в состоянии войны, и некоторые члены Альянса опасаются, что вступление Украины будет означать риск войны с Россией в будущем.