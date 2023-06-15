У парламенті ЄС заявили, що до вступу України НАТО має забезпечити Києву надійні гарантії безпеки. Входження ж України до Альянсу зміцнить регіональну та світову безпеку.

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В Європі закликають запросити Україну в НАТО

Резолюцію, згідно з якою Україну закликають запросити до Альянсу, ухвалили 14 червня. "За" проголосували 425 євродепутатів, ще 38 – "проти", а 42 утрималися. У Європарламенті заявили, що сподіваються на те, що "процес вступу розпочнеться після закінчення війни та завершиться якомога швидше".

Також євродепутати закликали ЄС та НАТО тісно співпрацювати з Україною до того моменту, як вона отримає повноцінне членство в Альянсі. Також у НАТО мають розробити тимчасові гарантії безпеки, які мають запровадити одразу ж після війни.

Зверніть увагу! Україна вимагає від Атлантичного альянсу оголошення чітких гарантій безпеки на липневому саміті НАТО у Вільнюсі. Водночас у Білому домі розглядають можливість запропонувати Україні "ізраїльську" модель безпеки замість повноцінного членства у Альянсі.

У парламенті ЄС переконані, що вступ України до НАТО зміцнить як регіональну, так і світову безпеку та забезпечить поглиблення інтеграції між Україною та євроатлантичною спільнотою.

Згадали євродепутати і про підтримку рішення Європейської комісії про надання Україні статусу країни-кандидата на членство в ЄС. Там сподіваються на позитивну рекомендацію від комісії, і у такому випадку переговори про вступ України до Євросоюзу можуть початися вже цього року.

Вступ України до НАТО: що відомо