Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента США під час пресконференції в Білому домі 13 лютого. Раніше подібну позицію висловлював глава Пентагону Піт Гегсет.

До теми Україні ніколи не обіцяли, що в межах домовленостей про мир буде членство в НАТО, – Рютте

Що сказав Трамп про членство України в НАТО

Дональд Трамп розповів журналістам, що досі підтримує слова свого міністра оборони щодо відсутності членства України в НАТО як частини дипломатичного врегулювання війни.

Я не бачу, як країна у тому становищі, в якому є Росія, дозволить їм (українцям – 24 Канал) приєднатися до НАТО. Я не бачу, як це може статись,

– сказав він.

Американський президент наголосив, що нібито той факт, що Україні дали надію на вступ у НАТО і "стало причиною, з якої почалась війна", маючи на увазі повномасштабне вторгнення Росії у 2022 році. Зокрема, Трамп поклав на це відповідальність на експрезидента країни Джо Байдена.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров, у відповідь на заяву свого американського колеги щодо неможливості членства нашої країни в НАТО, заявив, що наша держава хоче бути в Альянсі та буде там. Він також підкреслив, що будь-які висновки українська влада щодо вступу в Північноатлантичний альянс буде робити разом з нашим народом.