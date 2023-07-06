Таку інформацію на брифінгу 5 липня озвучила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. Вона наголосила, що НАТО залишається відкритим для України, а будь-які рішення щодо членства в Альянсі схвалюють країни-члени.

До теми Приємні новини: політолог припустив, що запропонують Україні на саміті НАТО

Коли мова йде про Україну, а це обговорювалося з учасниками НАТО й Україною, ми можемо колективно підтримати це прагнення до євроатлантичної інтеграції. Я не можу розказати про ці приватні розмови,

– зазначила Карін Жан-П'єр.

Вона наголосила, що президент США Джо Байден повторював що Україні, перед тим як доєднатися до Альянсу, доведеться впровадити реформи, щоб відповідати тим стандартам, які мають країни-члени НАТО.

Зверніть увагу! Днями Болгарія підтримала вступ України в НАТО, однак за певної умови. Так, Комітет з питань зовнішньої політики парламенту Болгарії схвалив проєкт декларації щодо підтримки вступу України в НАТО, однак зазначив, що це можливо лише після повного завершення війни в Україні.

У Вільнюсі відбудеться саміт НАТО: що відомо

11 – 12 липня у Вільнюсі відбуватиметься саміт НАТО, на який Україна покладає великі надії. Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів президенту Володимиру Зеленському, що у Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення про посилення підтримки України на довгострокову перспективу, оновлення політичних зв'язків і наближення нашої держави до НАТО.