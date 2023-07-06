Чому Буданов не покладає великих надій на саміт НАТО
Кирило Буданов переконаний, що на липневому саміті НАТО Україну не запросять стати членом Альянсу. Таку думку він висловив у інтерв'ю британським журналістам.
До теми Що Україні важливо отримати від саміту НАТО: політтехнолог назвав 2 ключові моменти
Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені,
– пояснив голова розвідки.
Він додав, що на саміті лунатимуть "певні слова", але більше нічого не буде. Буданов впевнений в тому, що будуть говорити союзники, бо бачив чернетки промов.
Саміт НАТО: головне
- Саміт країн Альянсу відбудеться у Вільнюсі 11 – 12 липня. Генсек Єнс Столтенберг обіцяв Володимиру Зеленському рішення про посилення підтримки України на довгострокову перспективу.
- У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що очікують на визначення чіткого алгоритму вступу нашої держави до НАТО.
- Водночас політолог Ігор Рейтерович вважає, що Україні на саміті можуть запропонувати гарантії безпеки. Він наголосив, що тут важливо, аби ці гарантії не стали альтернативою вступу в НАТО.