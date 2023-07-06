Чому Буданов не покладає великих надій на саміт НАТО

Кирило Буданов переконаний, що на липневому саміті НАТО Україну не запросять стати членом Альянсу. Таку думку він висловив у інтерв'ю британським журналістам.

До теми Що Україні важливо отримати від саміту НАТО: політтехнолог назвав 2 ключові моменти

Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини: очікування нашого суспільства не будуть задоволені,

– пояснив голова розвідки.

Він додав, що на саміті лунатимуть "певні слова", але більше нічого не буде. Буданов впевнений в тому, що будуть говорити союзники, бо бачив чернетки промов.

Зверніть увагу! У Білому домі 5 липня назвали умову, за якої Україна може вступити в НАТО. Мовиться про впровадження реформ, які будуть відповідати стандартам країн НАТО.

Саміт НАТО: головне