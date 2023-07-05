Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, фраза "закінчення війни" у цьому випадку – дуже небезпечна.
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"Після закінчення війни" – дуже небезпечна фраза. Тоді Росія скаже: "Вона ніколи не закінчиться. Ми будемо по вас стріляти, дрони запускати раз на місяць, тому Україна ніколи не вступить до НАТО", – пояснив політтехнолог.
У дипломатів багато роботи
Як переконаний Тизенгаузен, те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг ще рік буде на посаді, – гарна новина для України. Посадовець робив проукраїнські заяви та говорив, що Україна повинна стати членом Альянсу.
Членство України в Альянсі підтримує 21 держава з 31. Водночас при вступі будуть труднощі, адже, до прикладу, Угорщина має право не допустити Україну до НАТО. Зараз Угорщина та Туреччина так само чинять із вступом Швеції.
Тому у дипломатів дуже багато роботи. Я неодноразово говорив, що у всіх країнах Альянсу у нас повинні бути призначені висококваліфіковані посли, які зроблять цю підготовчу роботу,
– додав він.
Тизенгаузен про вступ України до НАТО: дивіться відео
Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини
- Речник Президента України Сергій Никифоров повідомив, що рішення про візит українського лідера Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі ще не ухвалили. Все залежатиме від ситуації на полі бою.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні саміту повідомив, що мав гарну розмову із Володимиром Зеленським. Він підкреслив, що у Вільнюсі члени Альянсу ухвалять рішення щодо посилення підтримки на довгострокову перспективу, оновлення політичних зв'язків і наближення України до НАТО.
- Варто зауважити, що канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав головну умову повноцінного вступу України до НАТО. Мовиться про завершення війни з Росією. Подібну думку мають ще кілька союзників Німеччини по Альянсу.