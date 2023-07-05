Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, фраза "закінчення війни" у цьому випадку – дуже небезпечна.

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"Після закінчення війни" – дуже небезпечна фраза. Тоді Росія скаже: "Вона ніколи не закінчиться. Ми будемо по вас стріляти, дрони запускати раз на місяць, тому Україна ніколи не вступить до НАТО", – пояснив політтехнолог.

У дипломатів багато роботи

Як переконаний Тизенгаузен, те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг ще рік буде на посаді, – гарна новина для України. Посадовець робив проукраїнські заяви та говорив, що Україна повинна стати членом Альянсу.

Зверніть увагу! Останніми місяцями не вщухають дискусії, хто може стати новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу. Водночас міжнародні видання переконані, що на цій посаді залишиться чинний генсек Єнс Столтенберг.

Членство України в Альянсі підтримує 21 держава з 31. Водночас при вступі будуть труднощі, адже, до прикладу, Угорщина має право не допустити Україну до НАТО. Зараз Угорщина та Туреччина так само чинять із вступом Швеції.

Тому у дипломатів дуже багато роботи. Я неодноразово говорив, що у всіх країнах Альянсу у нас повинні бути призначені висококваліфіковані посли, які зроблять цю підготовчу роботу,

– додав він.

Тизенгаузен про вступ України до НАТО: дивіться відео

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