Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров. Саміт НАТО відбудеться у столиці Литви 11 – 12 липня.

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Поїздка залежить від ситуації на полі бою

Никифоров зазначив, що майбутні поїздки президента зазвичай не коментують та не анонсують заздалегідь з міркувань безпеки.

А взагалі все буде залежати від ситуації на полі бою,

– заявив речник.

За його словами, рішення про візит Зеленського у Вільнюс ще не ухвалили.

"Вам потрібно звернути увагу на заяви президента, він чітко ці обставини вже описував", – підсумував Никифоров.

Нещодавно Зеленський заявив, що до саміту НАТО у столиці Литви українська армія має показати результати на фронті. Проте вони, на жаль, даються життям наших воїнів.

Глава держави також наголосив, що Україна потребує чітких сигналів від партнерів. Мовиться про окреслення майбутнього нашої країни, тобто її членства в Альянсі після перемоги.

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