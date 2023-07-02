Кулеба також зазначив, що саме помилка Меркель призвела до російської агресії проти нашої держави. За його словами, саме на цьому саміті є можливість виправити цю прикру несправедливість.
Дивіться також Україна повинна показати результат на полі бою до саміту НАТО, – Зеленський
Кулеба звернувся до Німеччини
Міністр закордонних справ зазначив, що мовиться про саміт НАТО у Бухаресті у 2008 році. Тоді канцлерка Німеччини заперечила можливість вступу нашої країни в Альянс.
Не повторюйте помилку, якої колишня канцлерка Ангела Меркель припустилася в Бухаресті у 2008 році. Тоді вона виступила рішуче проти будь-якого просування до членства України в НАТО,
– сказав Кулеба.
Крім цього, він зазначив, що саме такі слова призвели до того, що Путін вторгся на територію Грузії та України. Він запевнив, що якби наша країна була б членом НАТО, то повномасштабної війни – не було б.
Тож тепер міністр очікує потужних сигналів від Альянсу. Попри це, він заявив, що Україна не розраховує на членство у НАТО під час активної фази бойових дій.
"Після війни було б самогубством для Європи не прийняти Україну в НАТО. Україна поза Альянсом означала б, що війна (з Росією – 24 Канал), як і раніше, можлива", – підкреслив він.
Наостанок Кулеба запевнив, що вступ нашої країни до Альянсу – єдиний спосіб "зачинити двері для російської агресії" проти країн європейського континенту.
Що очікує Україна від саміту у Вільнюсі
- Посол України у НАТО Наталія Галібаренко 20 червня заявила, що очікує почути на саміті Альянсу конкретні плани щодо вступу України. Попри це, вона розуміє, що вступ України в НАТО під час війни – є малоймовірним.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що на саміті у Вільнюсі буде сильний сигнал про продовження підтримки України у боротьбі проти Росії. Однак він не готовий назвати точну дату вступу нашої країни через війну, що триває.
- У виданні Politico вважають, що НАТО може скасувати для України ПДЧ. Очікується, що ця пропозиція стане офіційною під час саміту у Вільнюсі.