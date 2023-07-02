Кулеба також зазначив, що саме помилка Меркель призвела до російської агресії проти нашої держави. За його словами, саме на цьому саміті є можливість виправити цю прикру несправедливість.

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Кулеба звернувся до Німеччини

Міністр закордонних справ зазначив, що мовиться про саміт НАТО у Бухаресті у 2008 році. Тоді канцлерка Німеччини заперечила можливість вступу нашої країни в Альянс.

Не повторюйте помилку, якої колишня канцлерка Ангела Меркель припустилася в Бухаресті у 2008 році. Тоді вона виступила рішуче проти будь-якого просування до членства України в НАТО,

– сказав Кулеба.

Крім цього, він зазначив, що саме такі слова призвели до того, що Путін вторгся на територію Грузії та України. Він запевнив, що якби наша країна була б членом НАТО, то повномасштабної війни – не було б.

Тож тепер міністр очікує потужних сигналів від Альянсу. Попри це, він заявив, що Україна не розраховує на членство у НАТО під час активної фази бойових дій.

"Після війни було б самогубством для Європи не прийняти Україну в НАТО. Україна поза Альянсом означала б, що війна (з Росією – 24 Канал), як і раніше, можлива", – підкреслив він.

Наостанок Кулеба запевнив, що вступ нашої країни до Альянсу – єдиний спосіб "зачинити двері для російської агресії" проти країн європейського континенту.

Довідка! На саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році Німеччина була однією з тих країн, що не підтримали надання Плану дій щодо членства в Альянсі. Своє рішення Меркель аргументувала різними причинами, однак суттєву роль відігравав тиск Путіна на канцлерку, а також бажання далі розвивати "дружні та економічно вигідні" відносини з Росією.

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