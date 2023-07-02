Кулеба также отметил, что именно ошибка Меркель привела к российской агрессии против нашего государства. По его словам, именно на этом саммите есть возможность исправить эту досадную несправедливость.

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Кулеба обратился в Германию

Министр иностранных дел отметил, что говорится о саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году. Тогда канцлер Германии отрицала возможность вступления нашей страны в Альянс.

Не повторяйте ошибку, которую бывший канцлер Ангела Меркель допустила в Бухаресте в 2008 году. Тогда она выступила решительно против любого продвижения к членству Украины в НАТО,

– сказал Кулеба.

Кроме того, он отметил, что именно такие слова привели к тому, что Путин вторгся на территорию Грузии и Украины. Он заверил, что если бы наша страна была членом НАТО, то полномасштабной войны – не было бы.

Теперь министр ожидает мощных сигналов от Альянса. Тем не менее он заявил, что Украина не рассчитывает на членство в НАТО во время активной фазы боевых действий.

"После войны было бы самоубийством для Европы не принять Украину в НАТО. Украина вне Альянса означала бы, что война (с Россией – 24 Канал) по-прежнему возможна", – подчеркнул он.

В заключение Кулеба заверил, что вступление нашей страны в Альянс – единственный способ "закрыть двери для российской агрессии" против стран европейского континента.

Справка! На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Германия была одной из тех стран, которые не поддержали предоставление Плана действий по членству в Альянсе. Свое решение Меркель аргументировала разными причинами, однако существенную роль играло давление Путина на канцлера, а также желание дальше развивать "дружеские и экономически выгодные" отношения с Россией.

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