Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, фраза "окончание войны" в этом случае очень опасна.

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"По окончании войны" – очень опасная фраза. Тогда Россия скажет: "Она никогда не закончится. Мы будем по вам стрелять, дроны запускать раз в месяц, поэтому Украина никогда не вступит в НАТО", – объяснил политтехнолог.

У дипломатов много работы

Как убежден Тизенгаузен, то, что генсек НАТО Йенс Столтенберг еще год будет на должности – хорошая новость для Украины. Чиновник делал проукраинские заявления и говорил, что Украина должна стать членом Альянса.

Обратите внимание! В последние месяцы не утихают дискуссии, кто может стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса. В то же время международные издания убеждены, что на этом посту останется действующий генсек Йенс Столтенберг.

Членство Украины в Альянсе поддерживает 21 государство из 31. В то же время при вступлении будут трудности, ведь, например, Венгрия имеет право не допустить Украину в НАТО. Сейчас Венгрия и Турция так же поступают со вступлением Швеции.

Потому у дипломатов очень много работы. Я неоднократно говорил, что во всех странах Альянса у нас должны быть назначены высококвалифицированные послы, которые проделают эту подготовительную работу,

– добавил он.

Тизенгаузен о вступлении Украины в НАТО: смотрите видео

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