Демонстрації відбудуться в межах кампанії "UkraineNATO33rd". До акції планують долучитися близько 40 міст світу, інформує 24 Канал.

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"Україна заслуговує на членство в НАТО"

Символічно, що у межах кампанії заплановано 33 мітинги. Акція спрямована на підтримку офіційного запрошення України під час саміту 11 – 12 липня стати 33-м членом Альянсу, як єдиної надійної гарантії сталого миру.

Саміт НАТО у Вільнюсі має історичну місію встановити ефективні гарантії безпеки для України та Європи, а також надати Україні запрошення до членства в Альянсі. Ці історичні виклики вимагають виняткового лідерства,

– зазначають організатори.

Координатори кампанії (Communities Army of Ukraine, ICUV, Klych) наголошують, що Альянсу слід прислухатися до голосу громадян. Громади у різних країнах світу закликають вийти на вулиці та продемонструвати свою непохитну підтримку України, використовуючи тематичний хештег #UkraineNATO33rd.

До речі, до міжнародних заходів доєдналося Посольство України у Литві. На прохання дипломатичної установи 11 – 12 липня на відеобордах у Вільнюсі транслюватиметься тематична графіка кампанії. До її стилістики увійшла стилізована під український тризуб зірка Альянсу з чотирма променями та числом 33, яку створив український художник Андрій Єрмоленко, хештег #UkraineNATO33rd та гасла "Ukraine is welcome NATO" і "Ukraine deserves NATO membership".





Графіка кампанії / Андрій Єрмоленко

Ця графіка, а також графіка розроблена"Міжнародним Центром Української Перемоги", вже використовувалася та ще використовуватиметься учасниками мітингів у різних країнах.

На початку кампанії планували символічно залучити 33 міста держав-членів НАТО, утім під час її підготовки кількість охочих зросла і наразі становить близько 40 міст. У Римі та Стокгольмі тематичні мітинги вже відбулися 2 липня, у Варшаві – 4-го,

– розповіли організатори.

Зверніть увагу! За цими посиланнями перелік міст-учасників. Приєднайтеся тут та підтримайте запрошення України в НАТО.

Коротко про вступ України до НАТО