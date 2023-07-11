В Офисе Президента считают, что Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение к вступлению в НАТО. Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока в стране идет война.

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Украина не получит приглашение от НАТО

Как сказал Подоляк, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга стало ясно, что Альянс предложит Украине. Речь идет об оружии и гарантиях безопасности на момент, пока Украина не является членом НАТО.

Это дипломатическая составляющая, и переговоры между 31 страной-членом НАТО будут идти, даже когда начнутся официальные заседания. Это нормально, я не вижу в этом никакой проблемы. НАТО сегодня определяется, кто оно, что это за военный Альянс, с учетом того типа войны, в котором находится Украина и Европа в целом,

– сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что у Украины прекрасное лобби в Альянсе, в частности – это северная Европа. Речь идет не только о странах Балтии, но и о Финляндии и Швеции, "которая еще не является членом НАТО, но хочет по ускоренной процедуре стать".

"Все эти страны осознают последствия половинчатых решений и хотят, чтобы НАТО было абсолютно последовательным", – добавил советник ОП.

Киев углубит юридическую интеграцию с НАТО

Подоляк отметил, что Киев углубит юридическую интеграцию с НАТО в рамках Совета Украина – НАТО, "чтобы Украина больше была интегрирована в принятие решений в рамках коллективного органа".

В то же время, советник ОП призвал быть прагматичным в оценках шансов Украины стать членом НАТО. По его словам, Украина не может присоединиться к НАТО пока в стране идет война.

Вместо этого наша страна может получить от Североатлантического союза дополнительные гарантии безопасности и поддержку в виде поставок оружия.

Пока идет война, сложно рассчитывать, что страны захотят получить члена НАТО, за которого нужно "вписаться" прямо на поле боя. 5 статья достаточно четко говорит, что нужно делать, если на одного из членов напали,

– подытожил он.

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