В Офисе Президента считают, что Украина не получит на саммите в Вильнюсе приглашение к вступлению в НАТО. Советник ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока в стране идет война.
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Украина не получит приглашение от НАТО
Как сказал Подоляк, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга стало ясно, что Альянс предложит Украине. Речь идет об оружии и гарантиях безопасности на момент, пока Украина не является членом НАТО.
Это дипломатическая составляющая, и переговоры между 31 страной-членом НАТО будут идти, даже когда начнутся официальные заседания. Это нормально, я не вижу в этом никакой проблемы. НАТО сегодня определяется, кто оно, что это за военный Альянс, с учетом того типа войны, в котором находится Украина и Европа в целом,
– сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что у Украины прекрасное лобби в Альянсе, в частности – это северная Европа. Речь идет не только о странах Балтии, но и о Финляндии и Швеции, "которая еще не является членом НАТО, но хочет по ускоренной процедуре стать".
"Все эти страны осознают последствия половинчатых решений и хотят, чтобы НАТО было абсолютно последовательным", – добавил советник ОП.
Киев углубит юридическую интеграцию с НАТО
Подоляк отметил, что Киев углубит юридическую интеграцию с НАТО в рамках Совета Украина – НАТО, "чтобы Украина больше была интегрирована в принятие решений в рамках коллективного органа".
В то же время, советник ОП призвал быть прагматичным в оценках шансов Украины стать членом НАТО. По его словам, Украина не может присоединиться к НАТО пока в стране идет война.
Вместо этого наша страна может получить от Североатлантического союза дополнительные гарантии безопасности и поддержку в виде поставок оружия.
Пока идет война, сложно рассчитывать, что страны захотят получить члена НАТО, за которого нужно "вписаться" прямо на поле боя. 5 статья достаточно четко говорит, что нужно делать, если на одного из членов напали,
– подытожил он.
Саммит НАТО в Вильнюсе: что известно
- В МИД Украины 10 июля сообщили, что члены Альянса достигли консенсуса об отмене для Украины ПДЧ. После войны, когда Украина будет вступать в НАТО, ей не нужно будет выполнять ПДЧ.
- Соответствующую идею предложил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В то же время в СМИ была информация, что США и Германия якобы против отмены ПДЧ. Более того, Берлин и Вашингтон готовы блокировать вступление Украины в НАТО.
- В США настаивают, что Украина не готова к вступлению в НАТО и должна провести реформы. Также Джо Байден заявил, что присоединение Украины к Альянсу уже на саммите в Вильнюсе означало бы войну НАТО с Россией.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг в Вильнюсе убежден, что участники саммита поддержат членство Украины в НАТО в будущем. По его словам, это будет отражено в коммюнике саммита, который все еще согласовывается.
- На саммит НАТО приедет Владимир Зеленский. В Белом доме подтвердили, что Байден проведет встречу с Зеленским 12 июля.