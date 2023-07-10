Чиновники, ознакомленные с ходом переговоров, сообщили Financial Times, что других членов Альянса застала врасплох "консервативная" позиция США и Германии.

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У НАТО возникли разногласия по поводу границ поддержки Киева

Президент США Джо Байден развеял надежды Киева на прорыв в вопросе членства, заявив, что не считает Украину готовой.

Как пишет Financial Times, переговоры о том, как охарактеризовать заявку Украины на членство в НАТО, которые становятся все более сложными, угрожают вскрыть разногласия относительно границ поддержки Киева и опасения США и Германии, что НАТО может быть втянуто в войну.

Президент Владимир Зеленский пригрозил, что не поедет на саммит, если НАТО не продемонстрирует конкретный прогресс по сравнению с заявлением 2008 года, в котором только говорилось, что Украина "станет" членом Альянса.

Разногласия между странами НАТО могут угрожать помощи Украины

Разногласия угрожают затмить прогресс в отношении отдельных долгосрочных гарантий безопасности для Киева. Великобритания, Франция, Германия, США и другие союзники намерены объявить о широком соглашении на саммите, сообщили FT два чиновника, ознакомивших с планами.

Предложение предполагает создание многосторонней структуры, в рамках которой страны могли бы брать на себя двусторонние обязательства по оказанию военной и финансовой поддержки. Однако это может быть отложено до окончания саммита, добавили чиновники.

Ожидается, что коалиция союзников объявит о начале обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Большинство членов НАТО хотят политического решения о вступлении Украины

Переговоры в воскресенье между послами стран-членов НАТО не смогли достичь компромисса по тексту заявления лидеров, сообщили чиновники, добавив, что, вероятно, лидеры сами доработают его на саммите.

"Большинство хочет, чтобы в коммюнике было понятие политического решения", – сказал один человек, информированный о переговорах. "Остальные беспокоятся об автоматизме".

Те, кто настаивают на четком пути вступления Киева в Альянс, утверждают, что меньше означало бы, что НАТО игнорирует просьбу Украины о послевоенной защите в соответствии со статьей 5 о взаимной обороне, и помогло бы российскому лидеру Владимиру Путину достичь одной из целей вторжения, которые он заявил: заблокировать вступление страны в Альянс

Но оппоненты во главе с Германией и США говорят, что НАТО не может согласиться ни на что, что может свидетельствовать о том, что Украина находится на пути к членству без предварительного соблюдения строгих стандартов управления, военных стандартов и вооружений, и что Альянс не может брать на себя какие-либо обязательства, не зная, чем закончится война и когда.

Отмена ПДЧ и военная помощь: что предлагают Украине

Страны, выступающие против формального "пути", говорят, что наиболее насущным вопросом является обеспечение того, чтобы Украина не проиграла войну. Они указывают на беспрецедентный уровень военной и финансовой поддержки, предоставленной Киеву, как доказательство своей приверженности.

В своем выступлении в Бундестаге в прошлом месяце канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не поддерживает скорейшее вступление Украины в НАТО.

Мы должны трезво взглянуть на текущую ситуацию. Поэтому я предлагаю сосредоточиться на приоритете в Вильнюсе, а именно на укреплении боеспособности Украины,

– сказал Шольц.

Альянс повысит уровень отношений между Украиной и НАТО в формате Совета, что позволит Киеву созывать кризисные встречи. Дипломаты заявили, что это углубить сферу сотрудничества между двумя сторонами. Она также может служить органом, который сможет регулярно отслеживать прогресс на пути вступления в Альянс.

31 член Североатлантического союза также временно согласился отказаться от формализованного Плана действий по членству (ПДЧ), как только будет принято политическое решение о вступлении Украины.

По словам двух дипломатов, ПДЧ будет заменен шагами, которые обеспечат выполнение Украиной стандартов антикоррупционных реформ, совместимости вооружений и административных вопросов, таких как защита обмена разведданными.

Предложение восьми восточных членов Альянса обязывает министров иностранных дел стран-членов НАТО провести переоценку прогресса Украины в ноябре.

НАТО и Германия отказались от комментариев.

Немецкие СМИ заявили, что Берлин блокирует вступление Украины в НАТО

Как пишет BILD, США и Германия будут блокировать членство Украины в НАТО.

"Я могу подтвердить, что США и Германия блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО", – сообщил журналистам один из высокопоставленных источников.

Ранее британская газета Telegraph сообщила, что Германия готовится блокировать заявку Украины на вступление в НАТО. Представить ее, как утверждают собеседники BILD, 11 июля собирается президент Зеленский.

Другой источник BILD из дипломатических кругов Восточной Европы говорит, что Германия и США не только хотят заблокировать заявку, но и оказывают давление на других членов НАТО, чтобы те присоединились к их позиции.

По словам еще одного дипломата, Берлин и Вашингтон хотят "итоговой декларации, которая вряд ли выйдет за рамки бухарестской декларации 2008 года".

По данным BILD, Зеленский "крайне раздражен" тем, что заявку Украины о членстве в НАТО попытаются заморозить, поскольку он "планировал приехать в Вильнюс с четкой целью – запустить процесс".

Однако существует и большой альянс стран, выступающих в поддержку приема Украины в НАТО. По информации BILD, это не только страны Балтии и Польши, но и Болгария, Румыния, Швеция, Турция и Франция.